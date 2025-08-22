Tặng 2 phường ở TP HCM 1.200 lá cờ Tổ quốc

Tại chương trình, bà Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Sài Gòn, phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2025; phong trào xây dựng công trình "Phường Sài Gòn muôn sắc hoa" giai đoạn 2025-2030.
Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho phường Sài Gòn, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.
Cùng ngày, phường Nhiêu Lộc, TP HCM đã tổ chức chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt các công trình thi đua. Trong khuôn khổ sự kiện, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ để thực hiện công trình "Thanh niên giữ sắc cờ Tổ quốc" do Đoàn Thanh niên phường Nhiêu Lộc đảm nhận.
