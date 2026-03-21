Lao động

Tặng 5 nền đất cho công nhân có những câu chuyện truyền cảm hứng

Ngọc Giang

(NLĐO)- Chương trình "An cư cùng người lao động" và giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" trao cơ hội sở hữu 5 nền đất miễn phí cho những câu chuyện truyền cảm hứng

Ngày 21-3, tại UBND phường Phú Mỹ (TPHCM), Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp với Công ty CP Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức lễ công bố chương trình "An cư cùng người lao động" và phát động Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" năm 2026.

Theo Ban Tổ chức, tại 10 xã, phường thuộc huyện Châu Đức và TP Phú Mỹ (cũ), nay thuộc TPHCM, hiện có hơn 70.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Nhu cầu về nhà ở ổn định của lực lượng này rất lớn, song thực tế nhiều người vẫn gặp khó khăn để có được một mái ấm riêng.

Tặng 5 nền đất cho công nhân có những câu chuyện truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Ban Tổ chức cùng các đại biểu công bố chương trình "An cư cùng người lao động" và giải thưởng "Vì bạn xứng đáng"

Tặng 5 nền đất cho công nhân có những câu chuyện truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Chương trình giải đáp các thắc mắc của người lao động về cách sở hữu các nền đất

Theo Ban Tổ chức, các quỹ đất tham gia chương trình có giá từ 520-780 triệu đồng/nền, đều có sổ hồng riêng, đất thổ cư, hạ tầng điện - nước hoàn chỉnh và có thể xây dựng ngay. Chương trình không huy động vốn, không bán dự án hình thành trong tương lai, nhằm hạn chế tối đa rủi ro pháp lý cho người tham gia.

Tặng 5 nền đất cho công nhân có những câu chuyện truyền cảm hứng - Ảnh 3.

Trao quà cho các công nhân khó khăn trên địa bàn

Quỹ đất được triển khai tại xã Nghĩa Thành (khu vực Ngã 6 Đá Bạc) và xã Xuân Sơn (TPHCM), với diện tích mỗi nền từ 120-200 m². Người lao động còn được hỗ trợ chi phí xây dựng nhà và tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng. Trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 2.000 nền đất thông qua các hình thức phù hợp.

Điểm nhấn của chương trình là Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" năm 2026, hướng đến những người lao động tiêu biểu luôn nỗ lực vươn lên, làm tròn trách nhiệm với gia đình và công việc nhưng vẫn chưa có điều kiện sở hữu nhà ở.

Tham gia chương trình, người lao động có thể chia sẻ câu chuyện về cuộc sống, công việc và mong muốn an cư của mình thông qua một bài viết tối thiểu 200 chữ, hoặc file ghi âm, video clip thời lượng tối đa 2 phút.

Tặng 5 nền đất cho công nhân có những câu chuyện truyền cảm hứng - Ảnh 4.

Người lao động thắc mắc những vấn đề liên quan đến chương trình và được ban tổ chức giải đáp

Ban Tổ chức sẽ trao 30 giải thưởng, gồm 5 giải đặc biệt là tặng nền đất trị giá khoảng 700 triệu đồng cho những cá nhân có câu chuyện truyền cảm hứng; cùng 25 giải tôn vinh các đoàn viên, người lao động giàu nghị lực, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Tại lễ công bố, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật, đến 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần chia sẻ và động viên người lao động tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" áp dụng cho đoàn viên Công đoàn đang làm việc tại doanh nghiệp, thuộc Công đoàn cơ sở trong phạm vi chương trình, có nhu cầu an cư thực tế và được xác nhận. Chi tiết và thể lệ tham gia chương trình xem tại https://ancucungnguoilaodong.vn

Lan tỏa giá trị về hạnh phúc gia đình trong đoàn viên, người lao động

(NLĐO) - Các gia đình được biểu dương là những hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng

Kiến nghị nhiều chính sách an sinh cho người lao động ngoại tỉnh

(NLĐO)- Người lao động sẽ khó gắn bó nếu tiền lương thấp, nơi ở không ổn định, thiếu điều kiện chăm sóc con cái

Người lao động biết loại ngoại ngữ này sẽ được săn đón trong năm 2026

(NLĐO) - Doanh nghiệp sẵn sàng “phá khung lương” để thu hút ứng viên có lợi thế ngoại ngữ, xu hướng được dự báo tiếp tục tăng nhiệt trong năm 2026

