Tặng 5 nền đất cho công nhân có những câu chuyện truyền cảm hứng

Ngày 21-3, tại UBND phường Phú Mỹ (TPHCM), Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp với Công ty CP Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt, Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức lễ công bố chương trình "An cư cùng người lao động" và phát động Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" năm 2026.
Theo Ban Tổ chức, tại 10 xã, phường thuộc huyện Châu Đức và TP Phú Mỹ (cũ), nay thuộc TPHCM, hiện có hơn 70.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Nhu cầu về nhà ở ổn định của lực lượng này rất lớn, song thực tế nhiều người vẫn gặp khó khăn để có được một mái ấm riêng.
Theo Ban Tổ chức, các quỹ đất tham gia chương trình có giá từ 520-780 triệu đồng/nền, đều có sổ hồng riêng, đất thổ cư, hạ tầng điện - nước hoàn chỉnh và có thể xây dựng ngay. Chương trình không huy động vốn, không bán dự án hình thành trong tương lai, nhằm hạn chế tối đa rủi ro pháp lý cho người tham gia.
Quỹ đất được triển khai tại xã Nghĩa Thành (khu vực Ngã 6 Đá Bạc) và xã Xuân Sơn (TPHCM), với diện tích mỗi nền từ 120-200 m². Người lao động còn được hỗ trợ chi phí xây dựng nhà và tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng. Trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 2.000 nền đất thông qua các hình thức phù hợp.
Điểm nhấn của chương trình là Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" năm 2026, hướng đến những người lao động tiêu biểu luôn nỗ lực vươn lên, làm tròn trách nhiệm với gia đình và công việc nhưng vẫn chưa có điều kiện sở hữu nhà ở.
Tham gia chương trình, người lao động có thể chia sẻ câu chuyện về cuộc sống, công việc và mong muốn an cư của mình thông qua một bài viết tối thiểu 200 chữ, hoặc file ghi âm, video clip thời lượng tối đa 2 phút.
Ban Tổ chức sẽ trao 30 giải thưởng, gồm 5 giải đặc biệt là tặng nền đất trị giá khoảng 700 triệu đồng cho những cá nhân có câu chuyện truyền cảm hứng; cùng 25 giải tôn vinh các đoàn viên, người lao động giàu nghị lực, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
Tại lễ công bố, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật, đến 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần chia sẻ và động viên người lao động tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" áp dụng cho đoàn viên Công đoàn đang làm việc tại doanh nghiệp, thuộc Công đoàn cơ sở trong phạm vi chương trình, có nhu cầu an cư thực tế và được xác nhận. Chi tiết và thể lệ tham gia chương trình xem tại https://ancucungnguoilaodong.vn
