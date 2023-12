Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 27-12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.



Kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT TƯ Trần Văn Rón cho biết năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức Đảng và 323.979 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy các địa phương, đơn vị kết luận có 1.769 tổ chức Đảng và 6.796 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức Đảng và 312 đảng viên. Đồng thời, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức Đảng và 9.246 đảng viên, UBKT các cấp đã kết luận có 2.315 tổ chức Đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức Đảng và 3.052 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức Đảng và 2.645 đảng viên.

Trong năm 2023, cấp ủy các cấp giám sát 42.979 tổ chức Đảng và 147.197 đảng viên, có 48.388 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức Đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức Đảng và 32 đảng viên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: UBKT TƯ

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập, đã kết luận 239 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Một số vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng; kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất... Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức Đảng, tăng 2,92% so với năm 2022; thi hành kỷ luật 18.130 đảng viên, tăng 10,64% so với năm 2022. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức Đảng và 6.302 đảng viên, có 1.975 cấp ủy viên. Trong đó, UBKT TƯ thi hành kỷ luật 29 tổ chức Đảng và 65 đảng viên.

Nổi bật là đối với các gói thầu, dự án của Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…, qua kiểm tra, giám sát kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Tăng cường cơ chế phối hợp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Trong đó có những công việc khó, phức tạp để tiếp tục thực hiện chủ trương "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai" được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Bà Trương Thị Mai cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay có hơn 1.400 tổ chức Đảng, hơn 66.000 đảng viên bị kỷ luật, so với con số hơn 50.000 tổ chức Đảng, hơn 5,3 triệu đảng viên, con số này không phải quá lớn nhưng cũng không nhỏ.

"Chưa bao giờ việc xử lý tới mức độ này, có thể trước đây chúng ta làm chưa mạnh vì nhiều lý do, con số này rất đáng quan tâm. 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay" - bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Nêu ra con số, Thường trực Ban Bí thư đề nghị UBKT TƯ cần tiếp tục phân tích, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp trong thời gian tới. "Liệu sắp tới còn không? Làm như thế nào? Cán bộ đã biết sợ chưa? Làm sao để khắc phục, giảm mạnh, dừng được cơ bản vi phạm mới đối với cán bộ đảng viên?" - bà Trương Thị Mai đặt vấn đề.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử của nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình, chính sách, pháp luật để tăng cường công tác phòng ngừa, giảm thiểu được cán bộ vi phạm, nhất là vi phạm không phải do cố ý của đảng viên, tổ chức Đảng mà do quy định chưa rõ, chính sách pháp luật chưa hoàn thiện.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Cẩm Tú cho hay năm 2024, chủ trương của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT TƯ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và điều kiện thực tiễn. Đồng thời tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường, đẩy mạnh giám sát chuyên đề để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm...