Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về quyền con người

PGS-TS Tường Duy Kiên đề nghị nhà báo cần tăng cường định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc về quyền con người, vu cáo Chính phủ đàn áp những người hoạt động chính trị là các nhà báo, blogger; hạn chế quyền tự do ngôn luận, internet, tự do lập hội, biểu tình, tự do tôn giáo; vu cáo Việt Nam đàn áp những người bất đồng chính kiến…