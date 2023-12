Tăng cường giám sát các chuyến bay chậm chuyến, hủy chuyến dịp Tết

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát các chuyến bay chậm chuyến, hủy chuyến; nghĩa vụ của các hãng hàng không đối với hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến. Các cảng vụ hàng không phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải và các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại những tuyến đường xung quanh khu vực sân bay, đặc biệt tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài.



Hành khách xuống máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Tập trung bố trí phương tiện và nhân lực (phi công, tiếp viên...) phục vụ các chuyến bay trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024. Hãng hàng không cần xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm, hủy chuyến bay; không để hành khách đi máy bay về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển. Tăng cường công tác kiểm soát, bảo đảm an toàn hàng không.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các sân bay xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực bảo đảm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm duy trì chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự tại sân bay, phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân...