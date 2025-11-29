Tăng cường hoạt động thiết chế văn hóa trong lĩnh vực thể thao

Ngày 28-11, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Thực trạng và giải pháp hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở".

Hội thảo đã tập trung thảo luận 6 nội dung: Khung lý luận và bối cảnh mới của thiết chế VH-TT cơ sở; thực trạng hệ thống thiết chế VH-TT tại TP HCM; vai trò của thiết chế VH-TT trong giáo dục thanh niên và phát triển cộng đồng; mô hình quản trị, vận hành và đổi mới thiết chế văn hóa; chuyển đổi số và năng lực công nghệ trong thiết chế văn hóa; nguồn nhân lực và kinh nghiệm quốc tế.

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” ngày 28-11

Hội thảo đã lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện 38 Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT, tập trung xoay quanh trọng tâm về cơ sở pháp lý trong công tác quản lý; việc phân quyền, phân cấp quản lý giữa các ban ngành, đoàn thể liên quan VH-TT ở thành phố và phường - xã; xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế tổ chức quản lý và nội dung, phương thức hoạt động của các Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT…

Các phương án đẩy mạnh hoạt động VH-TT theo hướng thúc đẩy mạnh mẽ việc sáng tạo gắn với tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật, bảo tồn và phát huy tốt các vốn di sản văn hóa để góp phần thực hiện chiến lược Công nghiệp văn hóa quốc gia và của TP HCM đã và đang triển khai.