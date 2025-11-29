Tăng cường hoạt động thiết chế văn hóa trong lĩnh vực thể thao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tăng cường hoạt động thiết chế văn hóa trong lĩnh vực thể thao

Tin-ảnh: Đ.Tùng

Các phương án đẩy mạnh hoạt động văn hóa - thể thao đã và đang được triển khai

Ngày 28-11, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Thực trạng và giải pháp hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở".

Hội thảo đã tập trung thảo luận 6 nội dung: Khung lý luận và bối cảnh mới của thiết chế VH-TT cơ sở; thực trạng hệ thống thiết chế VH-TT tại TP HCM; vai trò của thiết chế VH-TT trong giáo dục thanh niên và phát triển cộng đồng; mô hình quản trị, vận hành và đổi mới thiết chế văn hóa; chuyển đổi số và năng lực công nghệ trong thiết chế văn hóa; nguồn nhân lực và kinh nghiệm quốc tế.

Tăng cường hoạt động thiết chế văn hóa trong lĩnh vực thể thao - Ảnh 1.

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” ngày 28-11

Hội thảo đã lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện 38 Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT, tập trung xoay quanh trọng tâm về cơ sở pháp lý trong công tác quản lý; việc phân quyền, phân cấp quản lý giữa các ban ngành, đoàn thể liên quan VH-TT ở thành phố và phường - xã; xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế tổ chức quản lý và nội dung, phương thức hoạt động của các Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT…

Các phương án đẩy mạnh hoạt động VH-TT theo hướng thúc đẩy mạnh mẽ việc sáng tạo gắn với tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật, bảo tồn và phát huy tốt các vốn di sản văn hóa để góp phần thực hiện chiến lược Công nghiệp văn hóa quốc gia và của TP HCM đã và đang triển khai. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo