Tăng cường hợp tác chống tội phạm mạng

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến 25-10. Chiều 24-10, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Thư ký LHQ.

Tổng Thư ký António Guterres đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua đối với công việc chung của LHQ trên tất cả các lĩnh vực trụ cột; nổi bật là việc chủ trì tổ chức Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội và tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Tổng Thư ký Guterres khẳng định LHQ sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam; bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại LHQ, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực, trong đó chủ nghĩa đa phương và các cơ chế quản trị toàn cầu hoạt động hiệu quả hơn, vai trò xứng đáng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi được đề cao hơn.

Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam với LHQ thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: HỮU HƯNG

Một là, cần cải tổ LHQ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa các nguồn lực. Trong quá trình này, Việt Nam sẵn sàng nếu LHQ muốn đặt trụ sở cơ quan, tổ chức ở Việt Nam. Hai là, hợp tác chiến lược Việt Nam - LHQ cần theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai, các thách thức an ninh phi truyền thống, chuyển đổi năng lượng công bằng. Ba là, Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình. Bốn là, cần tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng. Thứ năm, cần đẩy mạnh hợp tác ASEAN - LHQ.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với LHQ đóng vai trò trung tâm, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, đoàn kết, hợp tác. Tổng Thư ký Guterres nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN - LHQ và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, cũng như các nỗ lực trong việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết các vấn đề khu vực.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng. Thủ tướng đã hệ thống lại 10 việc đã làm được và 8 việc đang làm trong hợp tác song phương, trong đó nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành và đang được triển khai đúng kế hoạch. Kim ngạch hợp tác thương mại song phương 9 tháng đầu năm đạt 2,4 tỉ USD, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Các bộ, ngành của Việt Nam đang tích cực cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Tổng Bí thư và kết quả các chuyến thăm cấp cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng, đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử; đồng thời bày tỏ nhất trí với những đánh giá, chia sẻ, đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về hợp tác song phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực, hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm giữa hai nước.

Kết nối Việt Nam - Nam Phi Ngày 24-10, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi. Khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Nam Phi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột then chốt của quan hệ song phương; sớm ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội. Tổng thống Nam Phi cho rằng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, vai trò của cơ quan lập pháp hai nước có ý nghĩa thiết yếu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp hai nước thực hiện sứ mệnh lịch sử kết nối các doanh nghiệp, kết nối 2 nền kinh tế, kết nối 2 nền văn hóa để biến tiềm năng hợp tác thành những dự án cụ thể. Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cho rằng hai nước sẽ là cửa ngõ để bên kia tiếp cận thị trường khu vực (châu Phi và Đông Nam Á). Doanh nghiệp hai nước cần thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, cùng xây dựng chuỗi cung ứng. Dịp này, Tổng thống Nam Phi đã thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng ngày, Tổng thống rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm.



