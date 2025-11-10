Tăng cường phòng chống IUU ở vùng biển giáp ranh

Ngày 9-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đoàn công tác do đại tá Lê Văn Tú - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 - đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Tại các điểm kiểm tra, đại tá Lê Văn Tú yêu cầu các tàu làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm; quan sát, trinh sát chặt chẽ, không để sót mục tiêu, đặc biệt là các tàu mất kết nối hành trình (VMS); kiểm tra 100% tàu có dấu hiệu nghi vấn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền phòng chống khai thác IUU cho ngư dân

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Chỉ huy phía trước thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, phát động đợt thi đua cao điểm với tinh thần "4 chống" (chống can thiệp, chống tiếp tay, chống làm ngơ, chống bao che) và "4 nhất" (quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất, trách nhiệm nhất và hiệu quả nhất).

Kết quả, lực lượng cảnh sát biển vùng 3 đã kiểm tra 148 tàu thuyền, xử phạt hành chính 54 tàu với tổng số tiền hơn 580 triệu đồng; tuyên truyền cho 357 ngư dân, phát hơn 1.000 tờ rơi, tặng 273 lá cờ Tổ quốc và hỗ trợ cấp cứu 3 ngư dân bị nạn trên biển.

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, các lực lượng cảnh sát biển còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ pháp luật, xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.