Tăng cường quản lý chất độc xyanua

Tại buổi họp báo, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết Công an thành phố đã khởi tố 6 vụ án, 31 bị can về tội "Mua bán trái phép chất độc", thu giữ hơn 9.700 kg xyanua...

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin tại họp báo .Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Về chất độc này, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường Sở Công Thương, thông tin trên địa bàn thành phố có hơn 30 doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xyanua.

Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, hậu kiểm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng kinh doanh hóa chất… Vừa qua, sau đợt kiểm tra, Sở Công Thương phát hiện các đơn vị kinh doanh vàng có sử dụng hợp chất xyanua. Việc bảo quản hợp chất này chưa đáp ứng điều kiện an toàn, do đó sắp tới Sở Công Thương sẽ tập huấn, tuyên truyền thêm.

Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng của dự án Vành đai 2 trên địa bàn TP Thủ Đức, ông Võ Trí Dũng, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, cho hay địa phương vẫn đang cố gắng tìm giá tiệm cận với giá thị trường để gấp rút thực hiện công tác này. Dự kiến, đến ngày 28-11, TP Thủ Đức chính thức công bố giá đất toàn bộ và quyết tâm đến tới tháng 12 sẽ thực hiện bồi thường.