Tăng cường thế và lực cho quốc phòng, an ninh quốc gia

Ngày 28-7, tại TP HCM, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới tại các tỉnh, thành phố phía Nam".

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết sự phát triển kinh tế của khu vực phía Nam không chỉ tạo lập tiềm lực kinh tế - xã hội vững mạnh mà còn tăng cường thế và lực cho quốc phòng, an ninh của cả nước. Việc tăng cường an ninh, quốc phòng là đòi hỏi bức thiết, nhằm nhanh chóng tạo ra thế và lực trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh vùng biên giới, biển, đảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội thảo

"Các tỉnh biên giới phía Tây Nam nối liền với Vương quốc Campuchia và các tỉnh, thành phố ven biển có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Những điều này cho thấy khu vực Nam Bộ vừa củng cố năng lực thời bình, phát triển kinh tế - xã hội, vừa là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới - biển đảo" - ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, khẳng định phát huy những kết quả đạt được, lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao vai trò nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn đi đầu trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng cho biết hội thảo đã gợi mở một số định hướng, giải pháp chiến lược.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với Lực lượng vũ trang. Lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong mọi tình huống.

Cũng theo Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, các tham luận tại hội thảo thống nhất rằng việc tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp nhằm tạo lập không gian phát triển mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phân bổ nguồn lực hợp lý. Tuy nhiên, sau sáp nhập có địa phương còn có những điểm khác nhau về không gian phát triển, vì thế, phải bảo đảm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên cơ sở phát huy hiệu quả những yếu tố đặc thù của từng địa phương, tạo nền tảng để các tỉnh, thành phố phía Nam phát triển nhanh, bền vững, ổn định lâu dài.