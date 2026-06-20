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Thời sự

Tăng cường xử lý nạn trộm cắp, giữ an toàn cho du khách ở Nha Trang

Kỳ Nam

(NLĐO)- Nhiều du khách phản ánh bị mất trộm điện thoại ở Bảo tàng Viện Hải dương học, tỉnh Khánh Hòa nhưng thời điểm mất trộm camera lại bị… hư

Ngày 20-6, ông Trần Xuân Tây, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã yêu cầu Công an phường tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng trộm cắp tại các điểm tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn.

Trước đó, Bảo tàng Hải dương học thuộc Viện Hải dương học xác nhận đã tiếp nhận phản ánh của du khách liên quan đến việc mất tài sản trong quá trình tham quan.

Cụ thể, ngày 19-6, hai du khách trình báo bị mất điện thoại khi đang tham quan tại bảo tàng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp, hỗ trợ du khách trình báo vụ việc đến cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Chị N.N.Th. (ngụ TP Huế) - nạn nhân bị mất điện thoại iphone 14 pro max, cho biết mới vào tham quan được thời gian ngắn thì chị phát hiện bị mất điện thoại. Chị đã báo với lực lượng bảo vệ để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng được bảo vệ thông báo hệ thống camera tại khu vực xảy ra vụ việc bị hư.

Sau khi được nhân viên Viện Hải dương học đưa đến cơ quan công an trình báo, việc kiểm tra lại cho thấy camera vẫn hoạt động nhưng chỉ ghi nhận hình ảnh chị đi vào và đi ra khỏi khu vực tham quan. Còn khoảng thời gian xảy ra vụ mất điện thoại lại không có tín hiệu.

Du khách bị mất trộm tại Bảo tàng Hải dương học - Ảnh 2.
Du khách bị mất trộm tại Bảo tàng Hải dương học - Ảnh 3.

Du khách tham quan Viện Hải dương học Nha Trang rất đông (ảnh: Bá Duy)

Đại diện Bảo tàng Hải dương học cho biết thông tin về việc camera bị hư là không đúng. Hiện, Viện đang trích xuất lại hệ thống camera và phối hợp với công an để làm rõ vụ việc. 

Đơn vị này cho biết đang là cao điểm du lịch hè, lượng khách đến Nha Trang tăng cao nên nguy cơ phát sinh các hành vi trộm cắp tại nơi công cộng cũng gia tăng. Đơn vị đã bố trí nhân viên hướng dẫn, lắp đặt các bảng cảnh báo và khuyến cáo du khách chủ động bảo quản tài sản cá nhân.

"Chúng tôi cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra an ninh. Tuy nhiên mỗi du khách cần nâng cao ý thức, chủ động bảo quản tài sản cá nhân trong quá trình tham quan"- vị đại diện cho biết.

Trước đó, Khánh Hòa đã nhiều lần xảy ra các vụ trộm cắp nhắm vào du khách. 

Ngày 13-5, Công an phường Nha Trang đã bắt quả tang Lê Hùng Cường (46 tuổi) trộm túi xách của một du khách Ukraine tại bãi biển Trần Phú. Tang vật gồm điện thoại, tai nghe và nhiều tài sản khác đã được thu hồi, trao trả cho chủ sở hữu.

Đầu tháng 4, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến 6 vụ trộm cắp tài sản của du khách tại khu vực bờ biển Nha Trang, với tang vật là 9 điện thoại thông minh và 400 USD.

Các vụ việc liên tiếp xảy ra là lời cảnh báo để du khách nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại những địa điểm tập trung đông người trong mùa cao điểm du lịch hè.

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