Tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM vừa gửi thông báo đến 150 chủ phương tiện chạy xe ngược chiều ở khu vực đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp. Đây là con số vi phạm trong riêng ngày 1-10.

Trước đó, có tình trạng người chạy xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên tuyến đường Phan Văn Trị dù có dải phân cách cứng, nhất là vào khung giờ cao điểm gây nguy cơ tai nạn. Vì thế, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, gửi thông báo xử lý qua hình ảnh đối với tất cả trường hợp trên nhằm kiên quyết xử lý nghiêm hành vi này, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tình trạng chạy xe trên vỉa hè xuất hiện tại nhiều tuyến đường của TP HCM

Còn với đường Quang Trung gần đó, qua ghi hình, phát hiện 144 trường hợp vi phạm lỗi "Đi trên vỉa hè" và chủ những phương tiện này đã được gửi thông báo trong ngày 20-10. Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ phương tiện phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển mô tô, xe máy đi ngược chiều và hành vi điều khiển mô tô, xe máy đi trên vỉa hè đều bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm với phương châm "còn vi phạm thì còn xử phạt".



