Tăng đáng kể mức thu nhập chịu thuế

Sáng 17-10, tiếp tục phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, thông qua Nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Tăng mức giảm trừ gia cảnh gần 41%

Tại phiên họp, 100% Ủy viên UBTVQH có mặt đã tán thành thông qua Nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Nghị quyết nêu rõ mức giảm trừ với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ được điều chỉnh vào thời kỳ tính thuế vào năm 2026, quyết toán vào quý I/2027.

Trước đó, trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết theo tính toán, đến hết năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã biến động trên 20% so với thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất (năm 2020) là 21,24%, vì vậy bảo đảm cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Chính phủ đề xuất 2 phương án để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Trong đó, phương án thứ nhất là mức giảm trừ cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 13,3 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 5,3 triệu đồng/tháng. Phương án thứ hai là mức giảm trừ cho người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu/tháng, người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Qua tổng hợp các ý kiến góp ý, Chính phủ đã thể hiện trong dự thảo Nghị quyết trình UBTVQH xem xét thông qua theo phương án thứ hai. Với phương án này, cá nhân là người nộp thuế (nếu không có người phụ thuộc) có mức thu nhập là 17 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm và giảm trừ cho bản thân người nộp thuế thì mức thu nhập nêu trên sẽ vẫn chưa phải nộp thuế. Phần thu nhập vượt trên 17,285 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 1 người phụ thuộc thì sau khi tính các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và giảm trừ cho 1 người phụ thuộc thì phần thu nhập vượt trên 24,22 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế, với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải cho biết, sau khi xem xét, UBTVQH nhất trí điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế và người phụ thuộc theo phương án thứ hai được Chính phủ đề xuất.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân Ảnh: PHẠM THẮNG

Bảo đảm mức sống

Thông tin mức giảm trừ gia cảnh mới, áp dụng từ năm 2026, được người nộp thuế phấn khởi đón nhận.

Chị Lê Thị Diệp, một người làm công ăn lương tại TP HCM với thu nhập bình quân khoảng 16 triệu đồng/tháng, cho biết nhiều năm qua, với mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, chị vẫn thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chị Diệp phân tích: Qua tìm hiểu, tôi biết Bộ Tài chính đã tính toán rằng khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 15 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu thu nhập 20 triệu đồng/tháng, khoản thuế phải nộp chỉ khoảng 120.000 đồng/tháng. Trường hợp cá nhân có 2 người phụ thuộc và thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng thì cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM, cho biết mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ áp dụng từ năm 2026. Trong năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh vẫn áp dụng theo quy định hiện hành là 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Ông Được nhận định mức giảm trừ hiện hành đã lạc hậu so với thực tiễn, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, khi thu nhập không ít người dân chịu ảnh hưởng trong lúc giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao. Vì thế, mức giảm trừ gia cảnh mới (15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc) là phù hợp và sát thực tiễn hơn. Điều này giúp giảm nhẹ nghĩa vụ nộp thuế cho người có thu nhập dưới 20 triệu đồng/tháng sau giảm trừ, hỗ trợ tái tạo sức lao động, bảo đảm mức sống tối thiểu, khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đồng thời tạo cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026. Theo đó, từ ngày 1-1-2026 đến hết năm 2026, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa 600 đồng/lít.



