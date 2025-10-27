HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tăng Duy Tân "nhập viện"

Thùy Trang

(NLĐO)- Lê Dương Bảo Lâm bật khóc vì cuộc chiến phòng, chống ma tuý phải trả giá bằng xương máu của lực lượng CAND Việt Nam.

Cú chốt cảm xúc trong Chiến sĩ quả cảm 

Tăng Duy Tân nhập viện - Ảnh 1.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình mang lại nhiều cảm xúc

 Tập 14 Chiến sĩ quả cảm không chỉ mang đến những thước phim hành động lấy cảm hứng từ đại án ma tuý có thật do lực lượng CAND triệt phá mà còn khiến khán giả "khóc hết nước mắt".

Điểm khác biệt mang đến tính thực tế của Chiến sĩ quả cảm là những thước phim như dòng chảy thời gian tái hiện lại cuộc đối đầu của cái thiện và cái ác trong lịch sử chiến đấu của Công an Nhân dân Việt Nam. 

Trong tập này, những giai thoại về trận đánh tại đồi Rồng - một trong những chiến công đi vào lịch sử phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã được nhắc lại dưới lời kể của những cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chuyên án. 

Đó là hành trình đầy gian khổ, nơi 10 người lính quả cảm đã băng rừng, vượt suối, bám địa hình hiểm trở suốt hơn 20km đường núi, có khi gùi trên vai gần 30kg quân tư trang, nằm phục kích 5 ngày 4 đêm chỉ với lương khô và nước cầm hơi để tóm bắt nhóm đối tượng hơn 50 tên tội phạm. 

Trong gió rét và đói mệt, ánh mắt các chiến sĩ vẫn kiên định hướng về mục tiêu, thể hiện tinh thần thép và ý chí kiên cường của người chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh với tội phạm buôn "hàng trắng".

Chiến dịch giả nhưng cảm xúc thật của các chiến sĩ nghệ sĩ  

Tăng Duy Tân nhập viện - Ảnh 2.

Các chiến sĩ nhập vai cũng có những trải nghiệm y như thật

Bắt đầu trận đánh diễn tập lấy cảm hứng từ trận đánh đồi Rừng năm ấy, các chiến sĩ nhập vai khoác lên mình quân tư trang nặng trĩu vai bắt đầu hành quân đoạn đường dài hơn 4km. 

Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ, Hưng Nguyễn và Tăng Duy Tân không thể tham gia cùng đội hình Chiến sĩ quả cảm trong trận đánh này. Trong căn phòng cấp cứu trắng lạnh, tay vẫn cắm truyền nước, nhưng tâm trí của cả hai chưa từng rời khỏi chiến tuyến. "Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Không có tôi thì các đồng chí sẽ vất vả thêm phần" - Tăng Duy Tân tiếc nuối chia sẻ.

"Sau khi tất cả ổn định vị trí, anh em nằm xuống khi mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bộ đàm hỏi han. Nhìn vậy thôi nhưng không đơn thuần chỉ có nằm xuống và đợi chờ đâu" - MONO kể lại. 

Khi có một đối tượng cầm vũ khí xuất hiện tại trận địa, các chiến sĩ nhận biết đây là dấu hiệu của "chim lợn" (tai mắt của tội phạm, làm nhiệm vụ giả dạng và báo động cho đồng bọn) và dần trở nên căng thẳng đến nghẹt thở trong tư thế đề phòng và ẩn mình trong cây cối.

Trời dần tối, trải qua nhiều giờ liền nằm im đợi chờ mòn mỏi, Ngô Kiến Huy dần mỏi nhừ đôi tay luôn ghì chặt súng trong tư thế tấn công. Trong khi đó, tổ tác chiến của Binz, Tiến Luật thay phiên nhau người vừa ngã lưng vừa ăn lương khô, người còn lại cảnh giới. 

Đặc biệt, một chiến sĩ tiết lộ vị trí Tổ tác chiến của họ đang nằm phục kích là vị trí Trung tướng Mai Hoàng từng nằm trong trận đánh lịch sử, khiến Neko Lê bất ngờ thốt lên: "Hãnh diện quá". 

Binz cũng chia sẻ: "Nghe điều đó, bản thân tôi cảm thấy rất thú vị. Đây không phải là một trận diễn tập để mình rèn luyện nữa, thật sự như chương trình đang dựng lại lịch sử".

Chiến sĩ quả cảm: Nỗi đau chia ly và sự hy sinh không thể quên!

Tăng Duy Tân nhập viện - Ảnh 3.

Chiến sĩ quả cảm: Nỗi đau chia ly và sự hy sinh không thể quên!

Tập 14 Chiến sĩ quả cảm (lên sóng tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), khép lại trong khung cảnh các chiến sĩ ngồi lại cùng nhau, chia sẻ về cuộc chia ly đẫm nước mắt của những người đồng đội, người cha, người mẹ, người con sau cuộc đánh án. 

Giọt nước mắt của Đại tá Trần Thanh Sơn rơi xuống trong sự đau đáu nỗi niềm mất mát: "Khi đồng sự mình ngã xuống, mình là những người được tham vấn và giơ tay biểu quyết nhất trí vị trí sắp xếp cho đồng sự tác chiến. Sai số không mong muốn xảy ra… chắc ai cũng nghĩ rằng trong đó có lỗi của mình".

"Thế mới hiểu rằng là đấu tranh trên trận chiến phòng, chống ma tuý này gian nan trả giá bằng xương, bằng máu. Nhưng cũng mừng một điều khi đằng sau sự mất mát to lớn ấy cũng để lại những nghị lực, quyết tâm hơn trong nội bộ" - đại tá Trần Thanh Sơn xúc động chia sẻ. 


