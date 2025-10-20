Tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho ĐBSCL

Thực hiện Quyết định 338/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", nhiều địa phương tại ĐBSCL đã và đang khẩn trương triển khai các dự án để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Hàng chục ngàn căn hộ

Tại TP Cần Thơ, chỉ tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện 16.900 căn nhà ở xã hội. Đến nay, thành phố triển khai 10 dự án, trong đó 3 dự án đã hoàn thành và 7 dự án đang thi công.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho hay đến đầu tháng 10-2025, thành phố đã hoàn thành 1.073/1.397 căn nhà ở xã hội, đạt 77% chỉ tiêu cả năm. Số căn còn lại dự kiến sẽ được khởi công trong quý IV/2025.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: "Năm 2026, chỉ tiêu nhà ở xã hội của thành phố là phải hoàn thành 3.221 căn. Do đó, thành phố phải có quy hoạch, dự án cụ thể để xúc tiến, kêu gọi đầu tư".

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 1.200 căn tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau .Ảnh: VÂN DU

Tỉnh An Giang cũng đang triển khai mạnh mẽ việc xây dựng nhà ở xã hội. Sở Xây dựng thông tin toàn tỉnh hiện có 8 dự án với quy mô 6.831 căn. Trong đó, 1 dự án - 1.011 căn đã hoàn thành và 7 dự án - 5.820 căn đang được đầu tư xây dựng. Đáng chú ý, 6 dự án trong số này đủ điều kiện tham gia chương trình vay vốn ưu đãi 120.000 tỉ đồng của Chính phủ, với số tiền giải ngân đạt 404 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội tại TP Cần Thơ, giúp người thu nhập thấp có điều kiện an cư .Ảnh: CA LINH

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: "Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh sẽ xây dựng trên 7.000 căn nhà ở xã hội. Các chủ đầu tư đang được yêu cầu tập trung nguồn lực, vượt qua khó khăn để từ nay đến cuối năm 2025 hoàn thành tiến độ dự án được giao".

Với chỉ tiêu 4.800 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, Cà Mau cũng đang tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện. Ông Dương Chí Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin: "Năm nay, Thủ tướng Chính phủ giao Cà Mau thực hiện 601 căn. Tỉnh đã xây xong và đủ điều kiện mở bán 350 căn, số còn lại sẽ hoàn thành từ nay đến cuối năm".

Gần đây, một dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.200 căn tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau đã khởi công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu của tỉnh. Tại lễ khởi công công trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, khẳng định bên cạnh các dự án bất động sản thương mại, tập đoàn còn kiên trì đồng hành với các địa phương trong những chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cộng đồng.

Theo ông Tuấn, nhà ở xã hội là nền tảng để nhiều người dân an cư lạc nghiệp, cống hiến cho địa phương. Đây cũng là hạ tầng xã hội quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của địa phương và cả nước.

Quyết liệt tháo gỡ khó khăn

Dù nhiều địa phương rất nỗ lực, quyết tâm song tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại ĐBSCL vẫn gặp không ít khó khăn. Trong đó, trở ngại lớn nhất liên quan đến đất đai và các thủ tục pháp lý.

Tại Cần Thơ, một số chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đã phản ánh những vướng mắc cụ thể. Ông Nguyễn Hữu Đức, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan, cho hay trong khu nhà ở xã hội 5C, do doanh nghiệp chưa được giao đất nên 420 căn hộ chưa thể xây dựng.

Ông Đức giải thích: "Đất này liên quan khoảng 29.000 m2 đất trồng lúa phải chuyển mục đích sử dụng. Chúng tôi rất mong thành phố hỗ trợ để công ty sớm được giao đất. Ngoài ra, khu nhà ở xã hội 5B với khoảng 500 căn cũng đang gặp vướng mắc do thuộc danh sách 49 dự án phải rà soát, trong khi thời hạn thực hiện dự án này là đến tháng 6-2023".

Một vấn đề khác là việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên phần diện tích 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại vẫn chậm tiến độ. Nguyên nhân được Sở Xây dựng TP Cần Thơ chỉ ra là do phải rà soát quá trình thực hiện dự án, dù các chủ đầu tư rất muốn triển khai.

Với Công ty CP Đầu tư Nam Long - Chi nhánh Cần Thơ, trong khu dân cư lô 9A gồm 11 block - 1.601 căn hộ, doanh nghiệp đã xây xong 7 block - 930 căn, số còn lại đang triển khai và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Công ty này phản ánh đang gặp khó khăn trong việc tính tiền sử dụng đất khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước những khó khăn nêu trên, lãnh đạo TP Cần Thơ đã đề nghị Sở Xây dựng tiếp nhận đầy đủ thông tin phản ánh của các chủ đầu tư. Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố các giải pháp tháo gỡ.

Trong khi đó, UBND tỉnh An Giang đang tiếp tục rà soát, bố trí quỹ đất, quy hoạch phát triển nhà ở xã hội. An Giang chú trọng bảo đảm nhà ở cho 4 nhóm đối tượng chính, gồm: người thu nhập thấp khu vực đô thị; công nhân các khu công nghiệp; lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính.

UBND tỉnh Cà Mau cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các dự án nhà ở xã hội nhanh chóng được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nỗ lực để tăng nguồn cung nhà ở xã hội, giúp những người có nhu cầu nhà ở được an cư, ổn định cuộc sống.

Khởi công nhiều dự án nhà ở cho công nhân Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 554 tỉ đồng, gồm 4 block 7 tầng và 2 khối nhà để xe, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.000 công nhân. Những căn hộ trong dự án này được trang bị nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, tủ bếp... Trong khi đó, TP Cần Thơ cũng đã khởi công dự án nhà ở thuộc khu thiết chế Công đoàn tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, phường Sóc Trăng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 850 tỉ đồng, gồm 6 block nhà ở và 1 tòa nhà thương mại cùng nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ cộng đồng. Dự kiến khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp khoảng 1.200 căn hộ, giải quyết chỗ ở cho 2.100 - 2.500 người.



