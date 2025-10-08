HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Tăng phân phối nội dung trên nền tảng số, tạo nguồn thu linh hoạt

Kim Ngân

(NLĐO) - Mục tiêu hướng đến là 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên nền tảng số vào năm 2025 và 100% vào năm 2030.

Sáng 8-10, tại TP HCM, Cục Báo chí - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức khóa tập huấn "Kỹ năng sử dụng nền tảng TikTok trong công tác truyền thông chính sách" dành cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Chương trình nhằm góp phần nâng cao năng lực truyền thông, phát huy vai trò dẫn dắt của báo chí trên các nền tảng mạng xã hội, lan tỏa thông tin chính thống tới đông đảo công chúng. 

- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tập huấn

Phát biểu khai mạc, bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, cho biết khóa tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng 2030, hướng tới mục tiêu 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên nền tảng số vào năm 2025 và 100% vào năm 2030.

"Khóa tập huấn sẽ trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí kiến thức, kỹ năng sử dụng nền tảng TikTok một cách chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao năng lực số, phát huy vai trò của báo chí trên không gian mạng, lan tỏa mạnh mẽ hơn các thông tin chính thống, tích cực" - bà Mai Hương Giang thông tin. 

- Ảnh 2.

Các diễn giả và khách mời trả lời những câu hỏi, thắc mắc của báo chí

Ông  Đặng Kim Long, Giám đốc Chính sách công TikTok Việt Nam, nhận định sức mạnh cốt lõi của truyền thông không nằm ở hình thức thể hiện, mà ở uy tín, năng lực phân tích và khả năng kể chuyện.

"Nền tảng sẵn sàng đóng vai trò đối tác công nghệ, đồng hành với báo chí giữ vững tinh thần nghề báo, nhưng làm mới cách truyền tải, cách vận hành, cách tiếp cận; góp phần tăng tốc độ phân phối nội dung, củng cố uy tín và mở ra những mô hình doanh thu linh hoạt, bền vững" - ông Long nhấn mạnh. 

Tại khóa tập huấn, các chuyên gia TikTok và đại diện cơ quan báo chí có kinh nghiệm đã chia sẻ về cách xây dựng kênh báo chí chuyên nghiệp, tối ưu hiển thị nội dung, tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng và các xu hướng sáng tạo hiệu quả trên nền tảng TikTok...



