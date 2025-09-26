HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế việc làm tự do

Thùy Linh

(NLĐO) - Những người phụ nữ buôn bán nhỏ và giúp việc gia đình trong nền kinh tế việc làm tự do (GIG) đang gặp nhiều thách thức.

Sáng ngày 26-9, Văn phòng FNF tại Hà Nội phối hợp với Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức hội thảo khoa học với tiêu đề: “Tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế GIG: Nghiên cứu trường hợp phụ nữ buôn bán nhỏ và giúp việc gia đình”.

Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế việc làm tự do- Ảnh 1.

PGS-TS Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học,

Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu ban đầu của dự án được thực hiện trong năm 2025 tại địa bàn TP Hà Nội với 324 phiếu khảo sát và 20 cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu.

Theo PGS-TS Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, VASS, những người phụ nữ buôn bán nhỏ và giúp việc gia đình trong nền kinh tế việc làm tự do (GIG) đang gặp nhiều thách thức.

Kết quả khảo sát của dự án đã chỉ ra những người phụ nữ buôn bán nhỏ, giúp việc gia đình có trình độ học vấn thấp, sức khỏe không tốt, phần lớn ở nhóm tuổi cao từ 40 tuổi trở lên nhưng đang phải gánh vác công việc tạo ra thu nhập chính của gia đình.

Gợi mở chính sách với phụ nữ trong nền kinh tế GIG

Họ đã vươn lên, bươn chải tìm việc làm để nuôi sống gia đình và từng bước tạo lập kinh tế hộ gia đình một cách vững chắc. Đóng góp thu nhập cho gia đình đã từng bước cải thiện vị thế của họ trong gia đình và xã hội: Được chồng và các thành viên trong gia đình ghi nhận nhiều hơn, có quyền quyết định nhiều hơn về các hoạt động chính trong gia đình, được tham gia các hoạt động xã hội, tự quyết định công việc và thời gian của mình và ít lệ thuộc hay chi phối về quyền lực của người khác.

Khi công nghệ phát triển, người phụ nữ thuộc nhóm yếu thế này có đáp ứng được sự chuyển dịch từ phương thức cung cấp dịch vụ truyền thống sang xã hội số, công nghệ số để duy trì việc làm và thu nhập cho gia đình đang là vấn đề cấp thiết. Những thay đổi trong chính sách quản lý đô thị sẽ có những ảnh hưởng lớn đến công việc của họ, nguy cơ mất thu nhập, mất việc làm nếu không chuyển sang sử dụng dịch vụ số.

“Đây mới chỉ là kết quả nghiên cứu ban đầu của một nghiên cứu trường hợp nhưng cũng đã có nhiều gợi mở chính sách đối với phụ nữ trong nền kinh tế GIG” - PGS-TS Đặng Thị Hoa.

Nền kinh tế GIG luôn được quan tâm như là một nền kinh tế đặc thù bởi sự hỗ trợ và phát triển của công nghệ số, kết nối cá nhân về việc làm và sự gắn kết của người lao động thông qua các nền tảng công nghệ số. Nền kinh tế GIG cũng phản ảnh nhiều yếu tố tích cực khi mang lại cho người lao động sự linh hoạt, tính tự chủ và đồng thời cũng có nhiều thách thức trong việc duy trì việc làm và điều kiện làm việc.

Tin liên quan

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh trong 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh trong 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

(NLĐO)- Dưới cương vị Tổng giám đốc dẫn dắt Vinamilk trong 32 năm, bà Mai Kiều Liên đã khẳng định vị thế của doanh nghiệp này trên bản đồ ngành sữa thế giới.

Có gì đặc biệt tại các siêu thị dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3?

(NLĐO)- Như một lời chúc tốt đẹp gửi đến một nửa thế giới nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3, các hệ thống siêu thị lớn đang tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt kéo dài từ nay đến hết 13-3.

Công bố sách trắng về doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

(NLĐO)- Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ chỉ chiếm 20% trong số hơn 500.000 doanh nghiệp, một con số không tương xứng

viện hàn lâm khoa học phụ nữ nền kinh tế GIG phụ nữ làm kinh tế phụ nữ bán buôn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo