Sáng ngày 26-9, Văn phòng FNF tại Hà Nội phối hợp với Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức hội thảo khoa học với tiêu đề: “Tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế GIG: Nghiên cứu trường hợp phụ nữ buôn bán nhỏ và giúp việc gia đình”.



PGS-TS Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học,

Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu ban đầu của dự án được thực hiện trong năm 2025 tại địa bàn TP Hà Nội với 324 phiếu khảo sát và 20 cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu.

Theo PGS-TS Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, VASS, những người phụ nữ buôn bán nhỏ và giúp việc gia đình trong nền kinh tế việc làm tự do (GIG) đang gặp nhiều thách thức.

Kết quả khảo sát của dự án đã chỉ ra những người phụ nữ buôn bán nhỏ, giúp việc gia đình có trình độ học vấn thấp, sức khỏe không tốt, phần lớn ở nhóm tuổi cao từ 40 tuổi trở lên nhưng đang phải gánh vác công việc tạo ra thu nhập chính của gia đình.

Gợi mở chính sách với phụ nữ trong nền kinh tế GIG

Họ đã vươn lên, bươn chải tìm việc làm để nuôi sống gia đình và từng bước tạo lập kinh tế hộ gia đình một cách vững chắc. Đóng góp thu nhập cho gia đình đã từng bước cải thiện vị thế của họ trong gia đình và xã hội: Được chồng và các thành viên trong gia đình ghi nhận nhiều hơn, có quyền quyết định nhiều hơn về các hoạt động chính trong gia đình, được tham gia các hoạt động xã hội, tự quyết định công việc và thời gian của mình và ít lệ thuộc hay chi phối về quyền lực của người khác.

Khi công nghệ phát triển, người phụ nữ thuộc nhóm yếu thế này có đáp ứng được sự chuyển dịch từ phương thức cung cấp dịch vụ truyền thống sang xã hội số, công nghệ số để duy trì việc làm và thu nhập cho gia đình đang là vấn đề cấp thiết. Những thay đổi trong chính sách quản lý đô thị sẽ có những ảnh hưởng lớn đến công việc của họ, nguy cơ mất thu nhập, mất việc làm nếu không chuyển sang sử dụng dịch vụ số.

“Đây mới chỉ là kết quả nghiên cứu ban đầu của một nghiên cứu trường hợp nhưng cũng đã có nhiều gợi mở chính sách đối với phụ nữ trong nền kinh tế GIG” - PGS-TS Đặng Thị Hoa.