Tặng sổ tiết kiệm cho trẻ có cha mẹ tử vong do bão số 3

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, tặng quà cho công đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành quy định về hỗ trợ cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên, người lao động tử vong do bão số 3 (Yagi) thông qua hình thức trao tặng Sổ tiết kiệm "Công đoàn cùng con tiếp bước".

Mức hỗ trợ đối với trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ là đoàn viên, người lao động tử vong được tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/cháu; đối với trẻ em dưới 16 tuổi có cả cha và mẹ là đoàn viên, người lao động tử vong được tặng sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng/cháu (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân). Thời điểm hỗ trợ trước 31-12-2024. Nguồn kinh phí tài chính tích lũy của Tổng Liên đoàn và xã hội hóa.

Hàng năm, vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn phối hợp với người giám hộ rút lãi suất tiền gửi để trao cho các cháu, tất toán sổ và giao số tiền gốc khi các cháu đủ 18 tuổi. Trong trường hợp các cháu đã chuyển nơi ở khác thì người giám hộ có trách nhiệm nhận sổ và chăm lo cho các cháu theo quy định.

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên, người lao động có giao kết hợp đồng lao động (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong do bão số 3 (Yagi).

Trường hợp đoàn viên, người lao động tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục của pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi.

Trường hợp nếu cả cha và mẹ mất nhưng chỉ có 1 người là đoàn viên, người lao động thì vẫn được hưởng chính sách này và được hưởng theo chế độ con đoàn viên, người lao động tử vong cả cha và mẹ.

Công đoàn thường xuyên chăm lo, tặng quà, hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên, lao động khó khăn

Về hình thức hỗ trợ, Công đoàn Việt Nam sẽ trao sổ tiết kiệm "Công đoàn cùng con tiếp bước" cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên, người lao động có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong do bão số 3 (Yagi).

Sổ tiết kiệm được giao cho người giám hộ hợp pháp của trẻ đứng tên bao gồm cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Chỉ người giám hộ hợp pháp của trẻ mới được nhận và quản lý "Sổ tiết kiệm công đoàn Việt Nam" thay trẻ theo nguyên tắc "1 sổ chỉ 1 người giám hộ quản lý".

Hàng năm, vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn phối hợp với người giám hộ rút lãi suất tiền gửi để trao cho các cháu, tất toán sổ và giao số tiền gốc khi các cháu đủ 18 tuổi. Trong trường hợp các cháu đã chuyển nơi ở khác thì người giám hộ có trách nhiệm nhận sổ và chăm lo cho các cháu theo quy định.

Trong trường hợp gia đình các cháu (gồm trẻ em hoặc người giám hộ hoặc cả 2 bên) đã chuyển khỏi địa phương nơi đoàn viên, người lao động tử vong do bão Yagi) thì địa phương nơi tiếp nhận các trường hợp trẻ em thuộc diện được hỗ trợ về nơi cư trú sẽ là đơn vị chủ trì trực tiếp thực hiện các thủ tục hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm cho các cháu, đồng thời liên hệ với LĐLĐ địa phương nơi cha/mẹ các cháu là đoàn viên công đoàn, người lao động tử vong do bão Yagi xác nhận chính xác trường hợp đoàn viên, người lao động tử vong do bão Yagi là cha/mẹ các cháu và chưa được làm thủ tục nhận hỗ trợ sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam (văn bản này thay cho danh sách trẻ em nhận sổ tiết kiệm có xác nhận của công đoàn cơ sở).

Gia đình các cháu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định của Quyết định này.