Tăng tầng cao, hệ số sử dụng đất cho người dân ở Thủ Đức

Sở Xây dựng TP HCM vừa phản hồi UBND TP Thủ Đức về ý kiến đối với Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 phân khu số 1, TP Thủ Đức.

Trong đó, Sở Xây dựng lưu ý đối với ô chức năng thuộc nhóm đất ở hiện trạng, cần rà soát, đánh giá hiện trạng kỹ, đối chiếu định hướng phát triển đô thị và quy định pháp luật hiện hành, làm cơ sở điều chỉnh theo hướng tăng chỉ tiêu sử dụng đất về tầng cao, hệ số sử dụng đất.

Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Thủ Đức điều chỉnh theo hướng tăng chỉ tiêu sử dụng đất để bảo đảm quyền lợi người dân và phù hợp thực tiễn.

Điều này tạo điều kiện thuận lợi và tăng tính khả thi trong việc chỉnh trang, tái thiết đô thị cũng như phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khu vực.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Thủ Đức xem xét, nghiên cứu bổ sung quy định quản lý đối với nhóm đất ở kết hợp thương mại - dịch vụ.

Trong khi đó, đối với các đề xuất tầng cao xây dựng "không hạn chế" tại các công trình điểm nhấn, các khu vực định hướng phát triển theo TOD, cần lưu ý đến việc xác định ranh TOD liên quan đến thu hồi đất theo Nghị quyết số 188/2025 của Quốc hội (về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP HCM).

Đồ án phân khu số 1 với quy mô diện tích 1.808 ha; dân số đồ xuất toàn đồ án khoảng 330.000 người (phù hợp với nhiệm vụ tối đa 347.000 người).

Sở Xây dựng đề nghị TP Thủ Đức hoàn thiện quy hoạch theo nội dung kết luận số 24/2022 của Thanh tra TP HCM về thanh tra việc thực hiện dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (gọi tắt là khu 131 ha).

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch khu 131 ha theo chủ trương của UBND TP HCM, nhất là khu vực tái định cư cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của việc mở rộng đường Lương Định Của (tránh khiếu kiện, khiếu nại đông người); đồng thời tích hợp các đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đã duyệt.

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP HCM đến năm 2040 nêu rõ mục tiêu đưa TP Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo với 9 khu vực phát triển. Phân vùng số 1 thuộc các phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần các phường An Khánh, An Phú. Được giới hạn bởi các tuyến: đường Mai Chí Thọ và sông Sài Gòn, Rạch Chiếc.

Đây sẽ là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TP HCM, khu vực và có vị thế quốc tế; khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn.