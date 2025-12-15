Tăng tốc thi công hàng loạt dự án phục vụ APEC 2027

Các cụm công trình này đang được thi công ngày đêm với mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, từ tháng 7-2025 đến nay, hàng ngàn kỹ sư, công nhân làm việc "3 ca, 4 kíp" trên đại công trường. Các hạng mục như đường băng số 2, nhà ga VIP và nhà ga T2 đang được cấp tập triển khai.

Theo ông Lê Minh Thuận, Trưởng Bộ phận Hạ tầng dự án, trung bình mỗi tháng đơn vị thi công ép tới 700 cọc lớn. Chỉ sau 4 tháng, nhà thầu đã hoàn thiện kết cấu lên đến tầng 4 của nhà ga, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3-2027.

Dự án mở rộng sân bay có tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, công suất thiết kế đạt 20 triệu hành khách/năm, gấp 4,5 lần hiện tại. Cảng sẽ đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Ngoài ra, sân bay còn ứng dụng công nghệ sinh trắc học không chạm, xử lý hành lý tự động và điều khiển ống lồng từ xa, hướng tới chuẩn sân bay thông minh của khu vực.

Ông Lê Minh Thuận, Trưởng Bộ phận Hạ tầng dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, bên mô hình dự án

Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC - dự án có tổng mức đầu tư 21.860 tỉ đồng - cũng đang được đẩy nhanh thi công. Sau chưa đầy 6 tháng, tiến độ chung của 2 hạng mục chính (trung tâm hội nghị và nhà hát đa năng) đạt khoảng 33% tổng khối lượng xây dựng. Theo kế hoạch, kết cấu thép sẽ hoàn thiện vào ngày 31-1-2026, hoàn thành mặt ngoài vào ngày 30-6-2026 và bàn giao toàn bộ công trình vào cuối tháng 1-2027.

Hạ tầng giao thông kết nối cũng được triển khai đồng bộ. Tuyến đường tỉnh ĐT 975 dài 19,26 km, tổng vốn 1.632 tỉ đồng, sẽ kết nối từ sân bay Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC và các khu vực trọng điểm như An Thới, Bãi Trường. Tuyến đường có mặt cắt ngang 68 m, 10 làn xe, tích hợp quỹ đất dành riêng cho tàu điện đô thị.

Đáng chú ý, Phú Quốc sẽ có tuyến tàu điện đô thị đầu tiên với chiều dài khoảng 18 km, gồm 6 nhà ga (1 ngầm, 5 trên mặt đất). Tuyến metro này do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng, dự kiến vận chuyển hơn 4.500 hành khách/giờ. Công trình kết nối trực tiếp từ sân bay đến trung tâm hội nghị, góp phần hình thành mạng lưới giao thông xanh, hiện đại và bền vững cho "đảo ngọc".

Đại diện Sun Group cho biết tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND tỉnh An Giang đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành cụm dự án hạ tầng phục vụ APEC. Cụm dự án không chỉ nhằm phục vụ hội nghị vào năm 2027 mà còn là bước đi chiến lược để nâng tầm năng lực đón khách quốc tế và thúc đẩy Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ có sức cạnh tranh trong khu vực.