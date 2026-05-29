Tăng tốc thu hút dòng vốn đổi mới sáng tạo

Việt Nam đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thể chế và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ nhằm tạo sức hút đối với các dòng vốn đổi mới sáng tạo toàn cầu

Ngày 28-5, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia - Bộ Tài chính phối hợp cùng Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân và Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures tổ chức Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIPC Summit) 2026 với chủ đề "Từ chính sách đến dòng vốn: Huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân được xác định là các động lực tăng trưởng quan trọng.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, với quy mô nền kinh tế khoảng 500 tỉ USD và nằm trong nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ số. Cùng với đó, tốc độ phát triển của kinh tế số, hệ sinh thái khởi nghiệp và dòng vốn đầu tư công nghệ cao đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp trong nước.

Để đón dòng vốn dài hạn, ông Lê Tấn Cận cho biết Bộ Tài chính đang tập trung hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Nhiều cơ chế hỗ trợ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ khoa học - công nghệ và mô hình hợp tác công - tư cũng đang được nghiên cứu nhằm huy động nguồn lực cho đổi mới sáng tạo.

"Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để thu hút dòng vốn vào các ngành công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới" - Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, thời gian gần đây, ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ, trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), quỹ đầu tư và doanh nghiệp quốc tế lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho các hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. Ông cho rằng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang phát triển năng động hơn với sự tham gia ngày càng sâu của các quỹ đầu tư quốc tế, tập đoàn công nghệ toàn cầu và cộng đồng start-up trong nước.

Dẫn số liệu từ Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam hiện đứng thứ 44 thế giới và thuộc nhóm dẫn đầu trong các nền kinh tế có thu nhập trung bình. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng đã vươn lên nhóm 50 hệ sinh thái mới nổi hàng đầu toàn cầu. Chỉ trong năm 2025, tổng vốn đầu tư tư nhân vào công nghệ đã lên tới 4,5 tỉ USD thông qua 149 thương vụ. Trong đó, vốn đầu tư cổ phần tư nhân đạt khoảng 4 tỉ USD, còn vốn đầu tư mạo hiểm tăng khoảng 28% so với năm trước.

Nhiều lĩnh vực như AI, công nghệ tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và công nghệ xanh tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Theo Phó Thủ tướng, xu hướng này cho thấy Việt Nam đang dần chuyển từ vai trò một trung tâm sản xuất sang vị thế đối tác đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy vậy, để duy trì sức hút với các dòng vốn công nghệ cao, Việt Nam vẫn đối mặt nhiều yêu cầu về cải thiện môi trường đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực bảo vệ tài sản trí tuệ.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Chính phủ cam kết giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

"Chính phủ sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghệ và quỹ đầu tư quốc tế trong giai đoạn cạnh tranh mới" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.