Vùng miền Đông Nam Bộ

Tăng tốc xây nhà ở xã hội

Bài và ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tây Ninh phấn đấu hoàn thành 14.400 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của lao động nhập cư không ngừng gia tăng

Theo Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 12-1-2026 của Chính phủ, Tây Ninh được giao phát triển 80.240 căn nhà ở xã hội (NƠXH) trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là chỉ tiêu lớn trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, lực lượng lao động tập trung ngày càng đông tại các khu công nghiệp.

Nhu cầu bức thiết

Sau nhiều năm rời quê lên Tây Ninh làm việc, anh Nguyễn Văn Duyệt, công nhân một doanh nghiệp sản xuất ở Khu Công nghiệp Trảng Bàng, vẫn cùng gia đình sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 m². Hằng tháng, tiền thuê nhà, điện nước hết gần 2 triệu đồng nhưng với mức thu nhập không cao nên anh chỉ đủ trang trải cuộc sống. Vì vậy, anh mong có một căn nhà ổn định để yên tâm làm việc, nuôi con ăn học.

Không chỉ riêng anh Duyệt, hàng chục ngàn lao động khác cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Với họ, NƠXH không đơn thuần là nơi ở, mà còn là nền tảng để an cư, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều công nhân, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu dự án mà ở khả năng tiếp cận. Bởi giá bán, điều kiện vay vốn, thủ tục xét duyệt… vẫn là những "cánh cửa hẹp". "NƠXH nếu giá hợp lý, thủ tục đơn giản thì công nhân mới có cơ hội. Dự án công bố thì nhiều nhưng thực tế không dễ mua" - chị Xuân Mai, công nhân công ty dệt may thuộc Khu Công nghiệp Phước Đông, nói.

Ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng Giám đốc Công ty CP Prodezi Long An, cho biết ngay khi có chủ trương từ Nhà nước, doanh nghiệp đã chủ động đăng ký tham gia và phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai dự án chung cư NƠXH LA Home. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thiện, bàn giao cho cư dân vào tháng 12-2026.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 1.000 người, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt ở các khu vực có khu công nghiệp và đô thị mới. Ông Quân nhấn mạnh dự án hướng đến mô hình NƠXH chất lượng cao, với hệ thống tiện ích và cảnh quan được đầu tư bài bản, bảo đảm điều kiện sống tiệm cận với nhà ở thương mại.

Trước áp lực lớn về nhu cầu nhà ở, Tây Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn. Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh đã quy hoạch 73 khu đất với tổng diện tích hơn 570 ha, dự kiến phát triển khoảng 123.000 căn NƠXH.

Việc chuẩn bị quỹ đất được xem là bước đi quan trọng, giúp các dự án có thể triển khai nhanh khi hoàn tất thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện pháp lý, khiến tiến độ chưa đạt kỳ vọng.

Tăng tốc xây nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Nhà ở xã hội Golden City tọa lạc phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tăng cường quản lý đầu tư

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án NƠXH trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu then chốt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cần tập trung thực hiện những giải pháp cụ thể, nhất là rút ngắn thủ tục hành chính trong các khâu thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, cũng như một số thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, xác định rõ tiến độ và thực hiện báo cáo định kỳ để Ban Chỉ đạo phát triển NƠXH của tỉnh kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Việc phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị được xác định là yếu tố then chốt để thúc đẩy tiến độ.

Song song đó, tỉnh tăng cường quản lý đầu tư, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết tỉnh giao các sở, ngành chủ trì phối hợp với những địa phương triển khai điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, đặc biệt tại những khu vực dọc trục giao thông động lực. Đồng thời hướng dẫn, giám sát các địa phương thực hiện tiêu chí đô thị hóa, cải thiện chất lượng kiến trúc, cảnh quan, môi trường sống.

Cùng với đó, Tây Ninh chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án NƠXH. Việc triển khai các công trình trọng điểm, đặc biệt là kết nối vùng với TP HCM được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, đồng thời giảm áp lực nhà ở tại các khu vực tập trung đông lao động.

Tỉnh cũng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân cao qua từng quý. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, tăng cường hiệu quả đấu thầu và xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ.

Với việc đồng bộ từ quy hoạch, quỹ đất đến cải cách thủ tục và đầu tư hạ tầng, Tây Ninh đang từng bước tạo nền tảng vững chắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án NƠXH. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, bài toán nâng cao khả năng tiếp cận của người lao động vẫn cần được giải quyết triệt để. 

Một điểm sáng là giai đoạn 1 của dự án chung cư NƠXH Golden City (phường Tân Ninh) đã cơ bản hoàn thành với 4 block, cung cấp 917 căn hộ, trong đó có 825 căn NƠXH. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu an cư cho người lao động.


