Tạo bước ngoặt phát triển kinh tế tư nhân

TS LÊ DUY BÌNH, Giám đốc Economica Vietnam:

Cần những quyết sách để nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân

Để kích hoạt tiềm năng vô cùng to lớn của khu vực kinh tế tư nhân, cần những quyết sách để nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân, để quyền tự do kinh doanh được củng cố mạnh mẽ hơn nữa và doanh nhân thực sự được phép tự do làm những điều pháp luật không cấm. Những quyết sách đó sẽ tạo nền tảng để quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và DN tiếp tục được khẳng định.

Theo tôi, các quyết sách đối với khu vực kinh tế tư nhân cần đưa ra định hướng để trên cơ sở đó, hệ thống pháp luật được xây dựng theo hướng không chỉ phục vụ mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước mà còn đóng vai trò kiến tạo để khơi thông nguồn lực, xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, chi phí thấp và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Hệ thống pháp luật phải sử dụng nhuần nhuyễn các công cụ và cơ chế thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, khai thông được nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống pháp luật cần khuyến khích được tinh thần đầu tư mạo hiểm, dám chấp nhận rủi ro và hình thành được hệ sinh thái để hỗ trợ các dự án đầu tư mạo hiểm, ý tưởng kinh doanh của các DN, dù là lớn hay nhỏ.

Chúng ta lấy kinh tế tư nhân làm trụ cột chính và động lực chính là góp phần nâng cao năng lực nội sinh, củng cố vị thế tự lực, tự cường của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM:

Bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và nhà nước

Để giúp DN tư nhân phát triển bền vững, bảo đảm không chỉ phát triển về số lượng mà còn nâng cao chất lượng và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu thì cần các chính sách hỗ trợ dài hạn,

Nhà nước cần xây dựng chính sách ưu đãi công bằng, khuyến khích kinh tế tư nhân tiếp cận dễ dàng các nguồn lực của đất nước nhằm khai thác và sử dụng tối ưu các nguồn lực này. Cụ thể, cần xây dựng chính sách bình đẳng giữa DN tư nhân với DN nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Theo đó, ưu đãi nào đang có cho DN nhà nước thì tất cả DN tư nhân cũng được tiếp cận; các ưu đãi về thuế, tiền thuê đất... cho FDI cũng được áp dụng chung cho DN tư nhân.

T.Phương - T.Nhân ghi