HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà

QUỐC ANH

(NLĐO) - Nhiều kiều bào mong muốn trở về quê hương sinh sống, cống hiến và điều kiện tiên quyết đó là an cư.

Chiều 14-12, tại khu đô thị Waterpoint – xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức talkshow: "Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà".

Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết dù ở bất kỳ nơi đâu, người Việt luôn hướng trái tim về quê hương và điều kiện tiên quyết để gắn bó lâu dài chính là an cư.

"An cư không chỉ là có mái nhà. Đó còn là niềm tin vào môi trường pháp lý, hệ thống tài chính – ngân hàng, chất lượng y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và sự đồng hành của các đơn vị hỗ trợ kiều bào khi trở về. Chúng tôi mong muốn tạo một cầu nối thông tin – chính sách – niềm tin để kiều bào an tâm trở về, sinh sống, đầu tư và cống hiến" - bà Hương chia sẻ.

Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà - Ảnh 2.

Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TPHCM giải đáp thắc mắc của kiều bào về các thủ tục pháp lý.

Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TPHCM, cho rằng với hơn 6 triệu người sinh sống tại nhiều quốc gia trên khắp các châu lục, kiều bào không chỉ mang theo tình yêu quê hương mà còn đóng vai trò là cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận tri thức hiện đại, công nghệ tiên tiến, nguồn lực tài chính và các chuẩn mực phát triển của thế giới.

Dù ở xa quê hương, họ vẫn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó và lòng tự hào dân tộc sâu sắc, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước.

Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà - Ảnh 3.

Chương trình đã ghi nhận hàng loạt tâm tư, lo lắng và nhu cầu thực tế của kiều bào về vấn đề nhà ở, thủ tục pháp lý, y tế, tài chính – ngân hàng…

Theo ông Quý, trong nhiều năm qua, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, thông qua Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào, với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, đã trực tiếp hỗ trợ pháp lý, tư vấn thủ tục hành chính và hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về lĩnh vực quốc tịch, sở hữu nhà đất, cư trú, đầu tư, kinh doanh và xuất nhập cảnh,… nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi trở về quê hương sinh sống, làm việc.

Thông qua hoạt động này, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào đã kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của kiều bào và đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp để hoàn thiện chính sách, tháo gỡ rào cản trong thực thi và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tiếp cận quyền lợi một cách dễ dàng.

Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà - Ảnh 4.

Talkshow đã cung cấp nhiều thông tin và giải đáp thắc mắc cho kiều bào có nguyện vọng trở về quê hương.

Talkshow tập trung giải đáp pháp lý; giới thiệu mô hình sống, chính sách bất động sản, tài chính – ngân hàng – chuyển tiền; y tế – nhà ở – dịch vụ thiết yếu... để kiều bào nắm bắt.

Tại chương trình, kiều bào cũng đã chia sẻ nguyện vọng, mong muốn được trở về Việt Nam sinh sống, cống hiến cho quê hương; nêu ý kiến, góp ý về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong một số thủ tục.

Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà - Ảnh 5.

Chuyên gia lĩnh vực bất động sản cho biết chính sách về nhà ở cho kiều bào đã thay đổi lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sở hữu nhà ở.

Các chuyên gia pháp lý, diễn giả đã giải đáp thắc mắc của kiều bào về việc thủ tục nhập tịch Việt Nam, làm Căn cước công dân, mua nhà ở cho kiều bào.…

Cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài có những đóng góp đáng kể về kinh tế thông qua nguồn kiều hối ổn định hằng năm.

Chỉ riêng TPHCM, trong quý II/2025, tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố ước tính hơn 5,3 tỉ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là nguồn lực quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong nước.


Tin liên quan

Người nước ngoài rộng cửa sở hữu nhà ở

Người nước ngoài rộng cửa sở hữu nhà ở

TP HCM không chỉ là điểm đến làm việc hay du lịch của nhiều người mà còn là nơi đáng sống, tạo sự gắn bó lâu dài

17 dự án được bán nhà cho người nước ngoài ở TP HCM

(NLĐO)- Việc công bố danh sách 17 dự án nhà ở thương mại được phép bán cho người nước ngoài làm tăng giá trị cho dự án.

Lãi suất vay mua nhà thấp chưa từng có

Lãi suất thả nổi vẫn là thách thức lớn đối với người vay mua nhà

tỉnh Tây Ninh bất động sản căn cước công dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo