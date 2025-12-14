Chiều 14-12, tại khu đô thị Waterpoint – xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức talkshow: "Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà".

Bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết dù ở bất kỳ nơi đâu, người Việt luôn hướng trái tim về quê hương và điều kiện tiên quyết để gắn bó lâu dài chính là an cư.

"An cư không chỉ là có mái nhà. Đó còn là niềm tin vào môi trường pháp lý, hệ thống tài chính – ngân hàng, chất lượng y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và sự đồng hành của các đơn vị hỗ trợ kiều bào khi trở về. Chúng tôi mong muốn tạo một cầu nối thông tin – chính sách – niềm tin để kiều bào an tâm trở về, sinh sống, đầu tư và cống hiến" - bà Hương chia sẻ.

Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TPHCM giải đáp thắc mắc của kiều bào về các thủ tục pháp lý.

Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TPHCM, cho rằng với hơn 6 triệu người sinh sống tại nhiều quốc gia trên khắp các châu lục, kiều bào không chỉ mang theo tình yêu quê hương mà còn đóng vai trò là cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận tri thức hiện đại, công nghệ tiên tiến, nguồn lực tài chính và các chuẩn mực phát triển của thế giới.

Dù ở xa quê hương, họ vẫn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó và lòng tự hào dân tộc sâu sắc, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước.

Chương trình đã ghi nhận hàng loạt tâm tư, lo lắng và nhu cầu thực tế của kiều bào về vấn đề nhà ở, thủ tục pháp lý, y tế, tài chính – ngân hàng…

Theo ông Quý, trong nhiều năm qua, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, thông qua Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào, với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, đã trực tiếp hỗ trợ pháp lý, tư vấn thủ tục hành chính và hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về lĩnh vực quốc tịch, sở hữu nhà đất, cư trú, đầu tư, kinh doanh và xuất nhập cảnh,… nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi trở về quê hương sinh sống, làm việc.

Thông qua hoạt động này, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào đã kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của kiều bào và đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp để hoàn thiện chính sách, tháo gỡ rào cản trong thực thi và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tiếp cận quyền lợi một cách dễ dàng.

Talkshow đã cung cấp nhiều thông tin và giải đáp thắc mắc cho kiều bào có nguyện vọng trở về quê hương.

Talkshow tập trung giải đáp pháp lý; giới thiệu mô hình sống, chính sách bất động sản, tài chính – ngân hàng – chuyển tiền; y tế – nhà ở – dịch vụ thiết yếu... để kiều bào nắm bắt.

Tại chương trình, kiều bào cũng đã chia sẻ nguyện vọng, mong muốn được trở về Việt Nam sinh sống, cống hiến cho quê hương; nêu ý kiến, góp ý về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong một số thủ tục.

Chuyên gia lĩnh vực bất động sản cho biết chính sách về nhà ở cho kiều bào đã thay đổi lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sở hữu nhà ở.

Các chuyên gia pháp lý, diễn giả đã giải đáp thắc mắc của kiều bào về việc thủ tục nhập tịch Việt Nam, làm Căn cước công dân, mua nhà ở cho kiều bào.…

Cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài có những đóng góp đáng kể về kinh tế thông qua nguồn kiều hối ổn định hằng năm. Chỉ riêng TPHCM, trong quý II/2025, tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố ước tính hơn 5,3 tỉ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là nguồn lực quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong nước.



