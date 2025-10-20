Tạo đà để đất nước vươn mình

Mục tiêu là để bảo đảm hoạt độngthông suốt, hiệu quả.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Người Lao Động trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội (QH) khóa XV, đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH, cho rằng với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, trách nhiệm, hành động vì nhân dân, vì tương lai phát triển của đất nước, kỳ họp này sẽ tạo dấu ấn trọn vẹn cho cả nhiệm kỳ QH khóa XV.

. Phóng viên: Qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV, ông đã nhận được phản hồi như thế nào từ người dân, doanh nghiệp về tác động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 4 tháng thực hiện?

- Ông TẠ VĂN HẠ: Điều mà người dân quan tâm nhất là dù mô hình nào thì cũng chỉ mong rằng khi đến cơ quan công quyền được giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, thuận lợi là họ hài lòng.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, người dân nhận định thủ tục hành chính được rút ngắn; trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh, cấp xã rõ ràng hơn. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng có những khó khăn trước mắt như khối lượng công việc dồn về cấp xã, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, an sinh xã hội. Người dân phản ánh có nơi, trung tâm hành chính công hoạt động tốt, cán bộ tiếp dân niềm nở, chuyên môn cao. Song cũng có nơi, cán bộ chuyên môn còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công nghệ thông tin nhiều nơi hoạt động tốt, nhưng cũng có nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, khoảng 80%-90% nhiệm vụ của cấp huyện cũ đã được giao xuống cấp xã. Cấp huyện trước kia có nhiều phòng chuyên môn, nay cấp xã chỉ có 2 phòng, mà nhiều cán bộ lại không đúng chuyên ngành. Đây là một số bất cập và các cấp có thẩm quyền cũng đã nhìn thấy và sẽ có hướng điều chỉnh, củng cố.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ phát biểu tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV. Ảnh: PHẠM THẮNG

. QH đã, đang và sẽ "giám sát" việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như thế nào để hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả?

- Các đoàn đại biểu QH và các ủy ban của QH đã đi khảo sát mô hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là tại các trung tâm hành chính công - nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân. Tới đây, trong quá trình giám sát, QH sẽ đề xuất với Chính phủ các giải pháp khắc phục một số vướng mắc. Cấp tỉnh hoạt động nhìn chung ổn, nhưng cấp xã vẫn còn những khó khăn nhất định; cần quan tâm, rà soát, điều chỉnh nhân sự, đặc biệt là chuyên môn ở các phòng, ban để hoạt động hiệu quả hơn.

Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 195-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn…, bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

. Hôm nay (20-10), Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của QH khóa XV, sẽ khai mạc. Ông kỳ vọng gì về những quyết sách tại kỳ họp lịch sử này?

- Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV, là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của QH và Chính phủ trong 5 năm qua. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ QH đã đề xuất với QH những vấn đề còn tồn đọng của nhiệm kỳ này phải được giải quyết rốt ráo. Các vấn đề lớn của đất nước cũng cần được bàn và cho ý kiến, biểu quyết.

Tôi cho rằng kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là bước tổng kết một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả; vừa là sự chuẩn bị, mở đường cho chặng đường của nhiệm kỳ QH khóa XVI với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn, vì sự phát triển của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

Khối lượng công việc tại kỳ họp này rất lớn, liên quan mật thiết đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề rất quan trọng của đất nước. Tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, thông qua nhiều vấn đề quan trọng; từ đó tiếp tục định hình việc đổi mới thể chế, hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy đổi mới tư duy phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tất cả các nội dung này sẽ giúp tạo đà để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc.

Chiều 19-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH với các Tổ trưởng Tổ Đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu QH các tỉnh, thành phố trước Kỳ họp thứ 10. Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến để bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án luật, dự thảo nghị quyết khi được xem xét, thông qua.



