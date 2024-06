Tạo động lực cho khu vực Bắc miền Trung

Quốc hội (QH) vừa thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An với tỉ lệ tán thành cao. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1-1-2025 và được thực hiện trong 5 năm.



Nhiều chính sách mới

Theo nghị quyết, Quốc hội cho phép Nghệ An áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, quản lý đầu tư, quản lý đô thị, tài nguyên rừng. Trong đó, HĐND tỉnh Nghệ An được quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí trên đại bàn. Ngân sách tỉnh Nghệ An sẽ được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh; các khoản thu này không dùng để xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỉ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I. Ngoài các lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) quy định tại Luật PPP, tỉnh Nghệ An được áp dụng đầu tư theo phương thức PPP đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao, văn hóa. Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao, văn hóa do HĐND tỉnh quy định.

HĐND tỉnh Nghệ An được xem xét, quyết định việc tăng tỉ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 70% tổng mức đầu tư đối với các dự án PPP có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm tỉ trọng lớn hơn 50% tổng mức đầu tư của dự án và phương án tài chính sơ bộ của dự án PPP không bảo đảm khả năng hoàn vốn; các dự án trong lĩnh vực thể thao, văn hóa; các dự án thực hiện trên địa bàn miền tây Nghệ An…

Một góc TP Vinh, tỉnh Nghệ An nhìn từ trên cao. Ảnh: HỮU HƯNG

"5 sẵn sàng" của Nghệ An

Nhiều đại biểu QH kỳ vọng các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ đạt mục tiêu các nghị quyết của trung ương đã đề ra, bảo đảm cho Nghệ An phát triển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ, đưa Nghệ An thành một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM), Nghệ An vẫn là tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối được ngân sách, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, tốc độ đô thị hóa chậm, khu vực miền Tây của tỉnh còn nhiều khó khăn.

Có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có nguyên nhân là một số cơ chế, chính sách đột phá đặc thù chậm được ban hành, thiếu giải pháp đột phá để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào tỉnh. Việc QH ban hành Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An - tức là nghị quyết cũ vẫn tiếp tục có hiệu lực, chỉ thêm những cơ chế bổ sung là điều rất cần thiết.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng tất cả các chính sách, cơ chế đặc thù nhằm để xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với hàng loạt chính sách mới trong nghị quyết, chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả tốt khi áp dụng ở Nghệ An và sẽ giúp địa phương này có cơ hội bứt phá, vươn lên.

Đại diện UBND tỉnh Nghệ An cho biết thời gian qua, tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng và sẵn sàng để khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của QH mới ban hành sớm đi vào thực tế để làm cơ sở tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sắp tới, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ ban hành danh mục, mức, tỉ lệ phí, lệ phí; ban hành danh mục các dự án; ban hành danh mục, quy mô dự án; ban hành danh mục các dự án đầu tư công thực hiện tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công quy định trong nghị quyết.

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh gọi là "5 sẵn sàng" (mặt bằng đầu tư; hạ tầng thiết yếu; nguồn nhân lực; đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ). Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh cho các nhà đầu tư; luôn quyết tâm cao và hành động thực chất để Nghệ An trở thành địa bàn đầu tư: Thuận lợi, an toàn và tin cậy cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài.

Cần khai thác tối đa Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý Nghệ An đã có những cơ chế chính sách đặc thù, tỉnh cần khai thác tối đa các lợi thế về cơ chế, chính sách đặc thù để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh; nâng cao được chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), SIPAS... Bên cạnh các chỉ tiêu quốc gia, tỉnh có thể ban hành các tiêu chuẩn riêng trong thu hút đầu tư, suất vốn đầu tư, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ... Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước để tạo động lực, tạo sự kết nối, cộng hưởng mạnh mẽ hơn, nhất là với các tỉnh liền kề: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, các địa phương trong vùng.