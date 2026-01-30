Tạo đột phá cho du lịch TP HCM từ Cần Giờ

Nhiều ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp (DN) tại hội thảo "Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP HCM", do Sở Du lịch TP HCM và Báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 29-1, đánh giá Cần Giờ có hạ tầng kết nối hiện đại, trải nghiệm đa dạng từ sinh thái - giải trí - nghỉ dưỡng - sự kiện quốc tế. Cần Giờ không chỉ phục vụ thị trường du lịch nội địa mà còn đủ sức bước vào cuộc đua toàn cầu, thu hút dòng khách quốc tế quy mô lớn.

Xóa thế "ốc đảo"

Chỉ trong gần 10 tháng qua, nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn đã và đang được triển khai tại Cần Giờ, tạo sự kết nối thuận tiện. Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ vào tháng 12-2025, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM tới Cần Giờ chỉ còn 13 phút.

Cầu Cần Giờ đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2029, phá bỏ thế "qua sông lụy phà" tồn tại suốt nhiều thập kỷ, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ còn khoảng 40-50 phút. Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã được TP HCM thống nhất chủ trương đầu tư, mở ra kết nối giữa hai cực phát triển lớn phía Nam chỉ trong 10 phút di chuyển.

Cùng với các dự án logistics, cảng biển..., những công trình với vốn đầu tư hàng trăm ngàn tỉ đồng được kỳ vọng tạo nên mạng lưới hạ tầng kết nối đa hướng và đa phương thức, xóa bỏ thế "ốc đảo", đưa Cần Giờ trở thành điểm kết nối chiến lược giữa TP HCM với vùng Đông Nam Bộ.

Phối cảnh Nhà hát Sóng Xanh Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ (TP HCM)

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết việc kết nối giao thông đến Cần Giờ đang được chính quyền thành phố đầu tư mạnh mẽ; được sự quan tâm của cộng đồng DN, nhà đầu tư lớn cả trong và ngoài nước với nhiều dự án quy mô và mang tính động lực, đột phá. Cùng với đường bộ, các tuyến đường thủy Bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang được khôi phục với các sản phẩm du lịch đường thủy độc đáo.

"Đây chính là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một "ốc đảo sinh thái" thành điểm đến du lịch cao cấp, góp phần giãn mật độ du khách khỏi trung tâm thành phố, thúc đẩy phân bố lại không gian phát triển du lịch theo hướng cân bằng và bền vững" - ông Phạm Huy Bình nhìn nhận.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl, nhận định hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ, triển khai đồng bộ tại Cần Giờ. Những công trình này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà quan trọng hơn, đã đặt Cần Giờ vào đúng quỹ đạo phát triển để trở thành trung tâm kinh tế - du lịch phía Đông Nam TP HCM và là cực tăng trưởng du lịch mới của thành phố.

"Trong bức tranh này, Vinhomes Green Paradise được thiết kế để trở thành một siêu đô thị điểm nhấn lớn nhất TP HCM, đồng thời là điểm đến độc đáo tại Việt Nam và khu vực. Đô thị này quy tụ không chỉ các công trình nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí mà còn hội tụ những công trình mang tầm vóc quốc tế để tổ chức lễ hội văn hóa - giải trí - thể thao, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi, gia đình" - bà Nguyễn Thị Hòa nhận định.

Xây dựng sản phẩm du lịch đủ sức cạnh tranh

Theo các chuyên gia, hạ tầng là điều kiện cần, còn sản phẩm du lịch là điều kiện đủ để một điểm đến có thể bứt phá và duy trì sức hút bền vững.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), cho rằng phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới không phải là bài toán của riêng ngành du lịch, mà là bài toán cấu trúc lại không gian kinh tế dịch vụ của thành phố. Một điểm đến đẳng cấp quốc tế sẽ hình thành khi 3 yếu tố hội tụ: hạ tầng kết nối chiến lược, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và bản sắc sản phẩm khác biệt.

Một cấu phần quan trọng cần được đầu tư ở Cần Giờ là kinh tế đêm và dịch vụ văn hóa - ẩm thực, tạo sức sống cho điểm đến này sau 18 giờ. Toàn bộ hệ thống dịch vụ cần được quản trị theo tiêu chuẩn du lịch xanh, kiểm soát môi trường và sức chứa điểm đến.

Theo ông Tài, thành phố cần ban hành khung quy hoạch dịch vụ du lịch tổng thể cho Cần Giờ, xác định rõ các phân khu chức năng: vui chơi - giải trí sinh thái, nghỉ dưỡng, kinh tế đêm, dịch vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, thành phố cần áp dụng bộ tiêu chuẩn dịch vụ du lịch xanh làm điều kiện bắt buộc cho các dự án đầu tư, bảo đảm chất lượng đồng bộ ngay từ đầu; có cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực vận hành quốc tế, bảo đảm dịch vụ đạt chuẩn ngay từ giai đoạn đầu.

Điều tạo sự khác biệt cho một cực tăng trưởng du lịch mới trong bối cảnh hiện nay không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở tư duy phát triển dựa trên xu hướng. Về sản phẩm cụ thể, bà Nguyễn Thị Hòa cho hay Vinpearl tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí quy mô lớn, được phát triển đồng bộ trong Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Đô thị này được Vingroup khởi công tháng 4-2025, với hàng loạt hạng mục được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đóng vai trò động lực trực tiếp đưa Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, kỳ vọng thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Không là bản sao của bất kỳ điểm đến nào Theo ông Phạm Huy Bình, TP HCM xác định khi phát triển Cần Giờ, bảo đảm nơi này không là bản sao của bất kỳ điểm đến nào. Cần Giờ sẽ phát triển theo hướng du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp - văn hóa bản địa đặc trưng trên nền tảng công nghệ, chuyển đổi xanh và sự đồng hành của cộng đồng. Cần Giờ là cực sinh thái - biển chiến lược, góp phần định vị TP HCM như một siêu đô thị hiện đại nhưng hài hòa với thiên nhiên, có khả năng cạnh tranh bền vững trong khu vực Đông Nam Á.



