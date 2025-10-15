Tạo dựng thương hiệu du lịch Đà Nẵng

Giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng xác định du lịch là một trong 6 lĩnh vực mũi nhọn, giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực. Thành phố đặt mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Tài nguyên du lịch phong phú

Đà Nẵng là một trong những địa phương có tài nguyên du lịch phong phú nhất cả nước. Thành phố có bờ biển dài 217 km với nhiều bãi biển thuộc tốp đẹp nhất thế giới.

Đáng chú ý, Đà Nẵng hội tụ đến hai di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, cùng khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm - Hội An. Ngoài ra, thành phố còn có 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, 1 di sản tư liệu, 8 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 6 di tích quốc gia đặc biệt, hàng trăm di tích và bảo vật quốc gia.

Không chỉ giàu tài nguyên văn hóa, Đà Nẵng còn có hệ sinh thái đa dạng: biển, đảo, hồ, rừng nguyên sinh; cùng các giá trị dân gian, nghệ thuật biểu diễn, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và tri thức bản địa. Đến nay, Đà Nẵng đã hình thành những khu du lịch quy mô lớn như Bà Nà Hills, Cổng Trời Đông Giang, Vinpearl Nam Hội An... cùng hàng chục khu nghỉ dưỡng ven biển.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, du lịch Đà Nẵng ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 14.898 tỉ đồng - tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 9-2025, doanh thu toàn ngành du lịch đạt 4.582 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng so với tiềm năng và lợi thế, kết quả đạt được của du lịch Đà Nẵng vẫn chưa tương xứng. Bài toán đặt ra là làm sao kết nối, lan tỏa giá trị du lịch đến các "vệ tinh" phía Nam và Tây Đà Nẵng, hình thành chuỗi trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố tập trung phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, đồng thời bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa thế giới và quốc gia.

Đà Nẵng sẽ đầu tư sản phẩm du lịch mới, phát triển Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia, chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch, xây dựng trung tâm giải trí - mua sắm quốc tế. Thành phố chú trọng khai thác giá trị các di sản Hội An, Mỹ Sơn, Cù lao Chàm…; phát triển nhiều tuyến du lịch đường sông, kết nối những điểm đến trọng yếu; phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, nông nghiệp; phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt tăng trưởng du lịch 11%-19%/năm.

Chuyến bay đầu tiên của hãng Emirates đưa du khách từ Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đến TP Đà Nẵng hồi tháng 6-2025, mở ra cơ hội kết nối hơn 140 điểm đến trên toàn cầu.Ảnh: BÍCH VÂN

Định hướng phát triển bền vững

Ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG, nhận định việc hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng đã mở ra không gian phát triển du lịch toàn diện hơn.

"Quảng Nam vốn nổi tiếng về di sản, văn hóa; Đà Nẵng lại mạnh về du lịch biển và đô thị hiện đại. Khi 2 địa phương "về một nhà", TP Đà Nẵng có thể tạo dựng thương hiệu du lịch chung, kết nối di sản - biển đảo - sinh thái - đô thị thành một hành trình trọn vẹn" - ông Tấn nhìn nhận.

Ông Tấn cho rằng cơ hội phát triển du lịch Đà Nẵng dù rõ ràng nhưng vẫn kèm theo nhiều thách thức. Ông đề xuất thành phố đầu tư hạ tầng đồng bộ, mở rộng phát triển về phía Tây - nơi còn nhiều tiềm năng du lịch. Ngoài ra, tăng cường kết nối không chỉ đường bộ mà cả đường sông, đường biển để đa dạng trải nghiệm; quy hoạch theo cụm du lịch, tạo "combo" sản phẩm hấp dẫn, phù hợp nhu cầu của du khách.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng Cao Trí Dũng, ngành du lịch thành phố cần có sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận. Trước hết, cần định vị lại sản phẩm du lịch trụ cột dựa trên tài nguyên phong phú. Việc xây dựng sản phẩm cần gắn với quy hoạch tổng thể, bài bản, từ đó xác định nhóm khách du lịch mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Ông Dũng nhận xét Đà Nẵng có lợi thế tiếp cận các thị trường du lịch châu Á, nhất là Đông Bắc Á, Nam Á và du khách trong nước. Trong khi đó, thế mạnh di sản tại khu vực Quảng Nam trước đây phù hợp hơn với thị trường châu Âu, Úc, Mỹ và Trung Đông.

Ông Dũng đánh giá: "Sự kết hợp này tạo nên sự đa dạng nhưng cũng đòi hỏi phải xác định lại các sản phẩm du lịch chủ lực, lựa chọn thị trường khai thác hiệu quả, bền vững. Ngành du lịch Đà Nẵng cần phân loại rõ đâu là thị trường có thể khai thác ngay, đâu là thị trường cần chuẩn bị sản phẩm dài hạn".

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho rằng không gian rộng mở, tài nguyên đa dạng là cơ hội để Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch quốc gia tầm khu vực, là cửa ngõ du lịch miền Trung. Theo bà, để du lịch Đà Nẵng phát triển bền vững, trước hết cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch sao cho phù hợp với không gian mới; xác định rõ định hướng phát triển du lịch chất lượng cao gắn liền với bảo tồn di sản; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, tăng khả năng kết nối.

Bà Hạnh nhấn mạnh Đà Nẵng cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, thành phố phải đẩy mạnh việc bảo tồn, khôi phục và phát huy các lễ hội truyền thống; đổi mới phương thức quản lý và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ các di sản. Thành phố cũng cần nâng cao chất lượng các dịch vụ liên quan thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí chuẩn; thuê chuyên gia trong và ngoài nước tư vấn phát triển sản phẩm du lịch; kiến tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Tăng cường liên kết Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa khảo sát các điểm du lịch ở khu vực phía Tây và Nam thành phố. Bà đề nghị các địa phương phát huy tiềm năng sẵn có, chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn, xây dựng phương án liên kết với những điểm du lịch khác nhằm tạo thành chuỗi điểm đến hấp dẫn. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái tại các xã miền núi phía Tây không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa Cơ Tu mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới phát triển bền vững.



