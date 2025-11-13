Tạo dựng tương lai bền vững

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Mỹ tại Washington D.C (US Chamber) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Mỹ lần thứ 8 với chủ đề: "Kỷ nguyên phát triển mới cho quan hệ thương mại cùng có lợi".

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại công bằng, cùng có lợi với Mỹ. Trong một thế giới đầy biến động, chỉ có niềm tin mới tạo nên được hợp tác và chỉ có hợp tác mới dẫn đến thịnh vượng và chỉ có thịnh vượng mới tạo dựng được một tương lai bền vững.

"Tôi tin tưởng với nền tảng 30 năm hợp tác và với sự tin cậy chính trị ngày càng cao, sự đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp (DN) hai nước, Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục viết nên chương mới rực rỡ hơn trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng của hai quốc gia và của thế giới" - Phó Thủ tướng phát biểu và đề xuất 5 định hướng lớn để DN hai nước tăng cường hợp tác: Đẩy mạnh hợp tác về bán dẫn và công nghệ cao; năng lượng sạch và tăng trưởng xanh; chuỗi cung ứng chiến lược; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giáo dục, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Mỹ lần thứ 8. Ảnh: HẢI MINH

Phó Thủ tướng đề xuất cộng đồng DN Mỹ tiếp tục tích cực thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao để tạo đột phá cho quan hệ song phương và mang lại lợi ích cho cộng đồng DN; tiếp tục có tiếng nói tích cực để Chính phủ Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ; vận động Chính phủ Mỹ sớm gỡ bỏ các hạn chế còn lại đối với xuất khẩu công nghệ cao sang Việt Nam (theo quy định thuộc nhóm D1, D3 của Bộ Thương mại Mỹ) để củng cố niềm tin chiến lược và thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, nhất là khoa học - công nghệ cao.

DN Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện, đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất tại Việt Nam - điểm đến an toàn, ổn định và đầy tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu; có tiếng nói tích cực để cùng Chính phủ hai nước sớm hoàn tất thống nhất các nội dung còn lại để ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa hai nước.

Tại phiên khai mạc, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các DN Mỹ sẵn sàng duy trì vai trò dẫn đầu như những nhà đầu tư và đối tác chủ chốt của DN Việt Nam. Ông cũng khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng bền vững thông qua đa dạng hóa và hợp tác.