HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạo dựng tương lai bền vững

Dương Ngọc

Các doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng duy trì vai trò dẫn đầu như những nhà đầu tư và đối tác chủ chốt của doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Mỹ tại Washington D.C (US Chamber) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Mỹ lần thứ 8 với chủ đề: "Kỷ nguyên phát triển mới cho quan hệ thương mại cùng có lợi".

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại công bằng, cùng có lợi với Mỹ. Trong một thế giới đầy biến động, chỉ có niềm tin mới tạo nên được hợp tác và chỉ có hợp tác mới dẫn đến thịnh vượng và chỉ có thịnh vượng mới tạo dựng được một tương lai bền vững.

"Tôi tin tưởng với nền tảng 30 năm hợp tác và với sự tin cậy chính trị ngày càng cao, sự đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp (DN) hai nước, Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục viết nên chương mới rực rỡ hơn trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng của hai quốc gia và của thế giới" - Phó Thủ tướng phát biểu và đề xuất 5 định hướng lớn để DN hai nước tăng cường hợp tác: Đẩy mạnh hợp tác về bán dẫn và công nghệ cao; năng lượng sạch và tăng trưởng xanh; chuỗi cung ứng chiến lược; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giáo dục, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Tạo dựng tương lai bền vững - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Mỹ lần thứ 8. Ảnh: HẢI MINH

Phó Thủ tướng đề xuất cộng đồng DN Mỹ tiếp tục tích cực thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao để tạo đột phá cho quan hệ song phương và mang lại lợi ích cho cộng đồng DN; tiếp tục có tiếng nói tích cực để Chính phủ Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ; vận động Chính phủ Mỹ sớm gỡ bỏ các hạn chế còn lại đối với xuất khẩu công nghệ cao sang Việt Nam (theo quy định thuộc nhóm D1, D3 của Bộ Thương mại Mỹ) để củng cố niềm tin chiến lược và thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, nhất là khoa học - công nghệ cao.

DN Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện, đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất tại Việt Nam - điểm đến an toàn, ổn định và đầy tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu; có tiếng nói tích cực để cùng Chính phủ hai nước sớm hoàn tất thống nhất các nội dung còn lại để ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa hai nước.

Tại phiên khai mạc, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các DN Mỹ sẵn sàng duy trì vai trò dẫn đầu như những nhà đầu tư và đối tác chủ chốt của DN Việt Nam. Ông cũng khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng bền vững thông qua đa dạng hóa và hợp tác. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo