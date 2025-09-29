Tạo mọi điều kiện thu hút đầu tư

ĐBSCL là vựa lúa, là trung tâm sản xuất thủy sản, trái cây lớn nhất cả nước. Khu vực này đóng góp 31,37% GDP toàn ngành nông nghiệp với hơn 50% sản lượng lúa, 65% thủy sản, 70% trái cây cùng 95% lượng gạo và 60% lượng thủy sản xuất khẩu.

Phát huy tiềm năng, lợi thế

ĐBSCL có bờ biển dài và điều kiện gió ổn định, tạo tiềm năng lớn phát triển điện gió ngoài khơi và điện mặt trời, mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào năng lượng sạch.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc ở miền Tây cũng có thể được khai thác hiệu quả để phát triển vận tải thủy nội địa, giúp giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Công ty CP VSIP Cần Thơ trao bảng ghi nhớ hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư tiềm năng

Bên cạnh đó, ĐBSCL còn giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên và cộng đồng địa phương, tạo ra giá trị gia tăng cho ngành du lịch.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban Pháp chế - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận định: "Các tuyến đường cao tốc như Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hay An Hữu - Cao Lãnh sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ ĐBSCL đến TP HCM và cảng Cái Mép - Thị Vải, giảm 30%-40% chi phí logistics. Hạ tầng giao thông hiện đại sẽ tạo cú hích lớn cho việc thu hút vốn FDI vào ĐBSCL, nhất là các dự án logistics và chế biến nông sản, thủy sản".

Nằm ở vị trí trung tâm của ĐBSCL, TP Cần Thơ sau hợp nhất không chỉ đóng vai trò hạt nhân kết nối mà còn hội tụ nhiều điều kiện để trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics hiện đại, góp phần dẫn dắt sự tăng trưởng cho cả khu vực.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thành phố sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, gồm sân bay quốc tế, hệ thống cảng, các tuyến cao tốc trục dọc - ngang, có thể kết nối nhanh với TP HCM và các địa phương trong vùng. "Hệ sinh thái đô thị, giáo dục, y tế, dịch vụ chất lượng cùng nguồn nhân lực dồi dào, chi phí hợp lý và khả năng đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp (DN) cũng là những lợi thế của Cần Thơ" - bà nhận xét.

Trong khi đó, tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất đã tạo thêm sức hút đầu tư nhờ môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, ổn định, thân thiện và hạ tầng được quy hoạch đồng bộ. Tây Ninh còn nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền đồng hành cùng DN với phương châm "Thành công của DN là thành công của tỉnh".

Tại Diễn đàn Xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc mới đây, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã trân trọng mời gọi các DN quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của địa phương. Theo đó, kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, hạ tầng du lịch và nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái là những lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển, giữ vai trò then chốt trong định hướng tăng trưởng của tỉnh thời gian tới.

Đồng hành với doanh nghiệp

Ông Leaw Wee Ming, Tổng Giám đốc VSIP Cần Thơ, nhìn nhận Cần Thơ đang trở thành điểm đến đầu tư chiến lược của DN, nhờ lợi thế vượt trội về vị trí, hạ tầng, nhân lực và chính sách hỗ trợ.

Đến nay, VSIP Cần Thơ đã triển khai dự án VSIP thứ 13, rộng 900 ha với vốn đầu tư 152 triệu USD tại Cần Thơ. Dự án lập tức thu hút các nhà đầu tư lớn, như Tập đoàn Bestway với gần 200 triệu USD, dự kiến tạo ra 5.000 việc làm. Ông Leaw Wee Ming đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Cần Thơ trong việc đơn giản hóa thủ tục, cung cấp dịch vụ một cửa và nâng cấp hạ tầng, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, ổn định và đáng tin cậy cho DN phát triển lâu dài.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng và cơ hội sau khi hợp nhất. Cần Thơ đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố mới. Địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng trung tâm logistics hiện đại, gắn với cảng biển và cảng hàng không.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn DN tiếp tục quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư và phát triển sản xuất - kinh doanh. "Cần Thơ cam kết luôn đồng hành với cộng đồng DN, lắng nghe và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc" - ông Trần Văn Lâu khẳng định.

Tại Vĩnh Long, theo ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh, chính sách ưu đãi nhằm thu hút DN trong nước và nước ngoài đến đầu tư cũng đang tạo được kết quả tích cực. Nghị quyết HĐND tỉnh Vĩnh Long về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra nhiệm vụ tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể.

Vĩnh Long còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; công khai, minh bạch thông tin; tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại và giải quyết thỏa đáng khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư.

Cắt giảm chi phí không chính thức Ông Phạm Ngọc Thạch cho rằng để cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, trước tiên cần cắt giảm 30% thời gian và chi phí không chính thức về thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường. Đồng thời, cung cấp 100% dịch vụ công toàn trình để giúp DN tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành. Ngoài ra, các địa phương cần đẩy mạnh liên kết với trường đại học, cao đẳng và DN FDI. Mục tiêu là nhằm xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư, công nhân có kỹ năng về cơ khí, điện - điện tử và chế biến thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thực tế của DN.



