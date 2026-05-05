Tạo nền tảng để Hà Nội chủ động phát triển

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi, tin tưởng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua cũng như Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định. Tuy nhiên, cử tri cũng kiến nghị cần áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc hơn, trong đó có xử lý hình sự đối với một số hành vi vi phạm để tăng tính răn đe; siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và người đứng đầu địa phương khi để xảy ra vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri là nguồn thông tin thực tiễn rất quý báu, giúp nhận diện rõ hơn các vấn đề đặt ra từ đời sống. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các kiến nghị đều gặp nhau ở yêu cầu chung: bộ máy phải phục vụ tốt hơn, chính sách phải sát thực tiễn hơn, trách nhiệm phải rõ ràng hơn và kết quả phải cụ thể hơn.

Làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh của người dân. Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, cần hoàn thiện cơ chế quản lý, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, đồng thời nâng cao vai trò của chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở. Các hành vi vi phạm phải bị xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự khi cần thiết, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cần chấn chỉnh tình trạng hàng quán vỉa hè không bảo đảm vệ sinh, đặc biệt tại khu vực trước cổng trường học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri vào ngày 4-5Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang hạ tầng đô thị, qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân và phục vụ tái cấu trúc đô thị. Việc triển khai cần xác định rõ các dự án ưu tiên, có cơ chế phù hợp và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đề cập định hướng phát triển thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng với Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội chủ động hơn trong phát triển. Theo đó, thành phố cần chuyển mạnh từ tư duy "ban hành" sang "thực thi", từ "có cơ chế" sang "vận hành hiệu quả cơ chế", từ "có quy hoạch" sang "hiện thực hóa quy hoạch".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội phải phát triển nhanh nhưng bền vững, không dựa vào cách làm cũ như mở rộng đầu tư hay khai thác đất đai, mà cần dựa nhiều hơn vào chất lượng thể chế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa và con người, coi đây là nguồn lực nội sinh quan trọng.

Để đạt mục tiêu này, thành phố cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư công; kiên quyết chống lãng phí, xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng kém hiệu quả tài sản công. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức quản trị theo hướng hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm Nhiều cử tri nhận định việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của khối doanh nghiệp vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm, như: tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong việc nắm bắt nhu cầu lao động; xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa chính quyền - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo; quan tâm hơn đến nhóm lao động chưa có việc làm ổn định, lao động phổ thông, lao động chuyển đổi nghề; có chính sách hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm ngay tại địa phương; hoàn thiện hệ thống chính sách về đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào hệ thống đào tạo nghề; ban hành chính sách kết nối và chia sẻ dữ liệu thị trường lao động trên phạm vi toàn quốc; xây dựng các chương trình hoặc đề án trọng điểm về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý vận hành đô thị, phù hợp với tốc độ đô thị hóa nhanh hiện nay.



