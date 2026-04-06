Tạo "sức đề kháng" từ gốc

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của không gian mạng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bắt đầu từ gốc

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý luận chính trị. Trong đó, việc tích hợp nội dung Nghị quyết 35/2018 của Bộ Chính trị (về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới) vào chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị được xem là giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài.

Phản bác xuyên tạc, cung cấp thông tin chính thống

Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP HCM - nhìn nhận thành phố là địa bàn rộng, thông tin dư luận khá đa dạng. Do đó, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 hằng ngày phải "rà quét" thông tin trên không gian mạng, nắm bắt các thông tin tích cực lẫn tiêu cực để có giải pháp định hướng, chỉ đạo và xử lý.

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo khoa học “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị”, tổ chức tại TP HCM cuối tuần qua

Theo ông Lê Văn Minh, trước đây, lực lượng thù địch tập trung xuyên tạc hệ tư tưởng Đảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng... Tuy nhiên, gần đây, các lực lượng chống phá đã có sự chuyển biến và đi vào những vấn đề thực tiễn. Trong đó, lực lượng thù địch tập trung xuyên tạc, nói xấu, kêu gọi, kích động để người dân hiểu sai về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lê Văn Minh cho biết: "Nhiều chương trình được triển khai chính thống nhưng lại xuất hiện những thông tin kêu gọi phản bác, khơi gợi những cái xấu". Ông dẫn chứng việc triển khai xây dựng Công viên số 1 Lý Thái Tổ, bên cạnh sự ủng hộ, đồng thuận của người dân thì vẫn có một số trang mạng đưa thông tin tiêu cực.

Do vậy, TP HCM nhận diện việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải từ những việc cụ thể, hằng ngày trong đời sống của nhân dân. Từ đó, định hướng và tạo sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương phát triển thành phố.

Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP HCM xác định cần phải tăng cường thông tin tích cực, chính thống; kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. "Khi có dư luận xấu, sai ở lĩnh vực, cơ quan, đơn vị nào thì Ban Chỉ đạo 35 lập tức chỉ đạo nhanh chóng có bài viết chính thống định hướng, để người dân hiểu đúng, không chậm trễ" - ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Cùng với việc phản bác là cung cấp thông tin chính thống, rõ ràng để người dân hiểu vấn đề, nâng cao nhận thức và "hệ miễn nhiễm" trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Nhờ đó, người dân tin hơn, đồng thuận hơn vào sự phát triển chung của thành phố.

Theo ông Lê Văn Minh, để cán bộ, đảng viên chủ động hơn trong việc đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, công tác đào tạo lý luận chính trị là khâu cực kỳ quan trọng. Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị là rất cần thiết.

Hình thành bản lĩnh chính trị

PGS-TS Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM, nhận định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn. Do đó, phải làm sao hình thành bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Đây là điều rất quan trọng, nhất là khi cán bộ, đảng viên được đào tạo trung cấp lý luận chính trị. "Ngay khi đào tạo chính trị mà không trang bị lý luận vững chắc thì sẽ dẫn đến những nhận thức không đúng" - PGS-TS Trương Thị Hiền nhìn nhận.

Theo bà Trương Thị Hiền, khi đào tạo, người học không chỉ được trang bị kiến thức mà sâu xa hơn, họ còn được bồi đắp niềm tin, hình thành bản lĩnh, sau đó định hướng được hành động của mình. Nhiệm vụ này đòi hỏi cách tiếp cận mới, phương pháp mới, con người mới trong cách đào tạo. Trung cấp lý luận chính trị là một trong những cấp đào tạo tuyến đầu, nếu làm tốt sẽ tạo ra "sức đề kháng" tốt từ gốc.

ThS Lê Đức Chín, Khoa Xây dựng Đảng - Học viện Cán bộ TP HCM, cũng cho rằng việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị trở thành yêu cầu khách quan. Bởi lẽ, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là "sứ mệnh" chính trị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng bản lĩnh, lập trường, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh tư tưởng ở cơ sở.

Vì vậy, trong hoạt động đào tạo, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, ban giám hiệu các trường chính trị, lãnh đạo các khoa chuyên môn, đội ngũ giảng viên, học viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tích hợp nội dung này cần được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác giảng dạy lý luận chính trị, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các trường chính trị trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, chuẩn hóa nội dung tích hợp trong chương trình đào tạo; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường đối thoại học thuật. Ngoài ra, cần nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống học liệu và cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy; phát triển các bộ tài liệu tích hợp...

Yêu cầu tất yếu Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình trung cấp lý luận chính trị là yêu cầu tất yếu của công tác giáo dục lý luận chính trị. Đây còn là nhiệm vụ chiến lược, nhằm bồi dưỡng cho học viên năng lực tư duy chính trị, lập trường giai cấp vững vàng, khả năng nhận diện và phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái trong thực tiễn công tác.



