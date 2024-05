Tạo thế trận phòng chống lừa đảo qua mạng

Gây thiệt hại nghiêm trọng cho tổ chức, cá nhân; tác động tiêu cực đến sự phát triển, đòi hỏi sớm đánh giá toàn diện, thấu đáo và có giải pháp toàn diện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hữu hiệu.



Theo Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch NCA, tại Việt Nam năm 2023, các đối tượng tội phạm mạng trong và ngoài nước liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, triệt để lợi dụng công nghệ mới để tấn công, xâm nhập, lừa đảo quy mô lớn, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân. Dẫn thống kê trên Cổng Cảnh báo an toàn thông tin, Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết cổng đã ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỉ đồng, tương đương 3,6% GDP.

Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết hoạt động của các đối tượng phạm tội rất chuyên nghiệp, có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Phương thức, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, sử dụng công nghệ deepfake giả mạo người thân hoặc cơ quan chức năng gọi điện; kêu gọi đầu tư qua các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo, chứng khoán…

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cho biết thời gian tới sẽ chỉ đạo lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao trên toàn quốc triển khai đồng bộ phương tiện, nghiệp vụ, tiến hành rà soát các đối tượng, mục tiêu nghi vấn, các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng để đấu tranh xử lý. Bên cạnh đó, sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước tham mưu triển khai các biện pháp rà soát, định danh xác thực thuê bao di động, tài khoản ngân hàng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm hạn chế tình trạng sim rác, tài khoản ngân hàng rác, áp dụng phương thức xác thực sinh trắc học đối với những giao dịch, chuyển tiền ngân hàng… nhằm ngăn chặn, hạn chế giao dịch chuyển dòng tiền vi phạm pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho biết Bộ Công an đang đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân. Qua đó, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức nhằm phòng chống lừa đảo qua mạng. Ngoài ra, các bộ, ngành sẽ tăng cường quản lý các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Theo ông Chính, các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, tạo thế trận trong công tác phòng chống lừa đảo qua mạng. "Cơ quan chức năng, doanh nghiệp cần phối hợp cung cấp các công cụ phát hiện, chống lừa đảo hữu hiệu cho người dân" - ông Chính nói thêm.