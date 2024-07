Tạo thêm cơ hội sở hữu nhà ở xã hội (*): Thỏa giấc mơ an cư

Với Đề án phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân (CN) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Bình Dương có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để giải tỏa "cơn khát" về nhà ở cho hàng trăm ngàn lao động có thu nhập thấp.



Tạo thuận lợi cho chủ đầu tư

Thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, CN KCN giai đoạn 2021-2030" theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Dương được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 86.877 căn. Qua khảo sát nhu cầu NƠXH trên địa bàn, Bình Dương dự kiến đầu tư 84.756 tỉ đồng cho 160.325 căn NƠXH, gồm 155.289 căn chung cư và 5.036 nhà liền kề, trong đó số căn cho thuê khoảng 32.065 căn, đáp ứng cho khoảng hơn nửa triệu dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết trong thời gian tới, Bình Dương tiếp tục triển khai các khu, cụm công nghiệp mới, yêu cầu các chủ đầu tư phải có trách nhiệm chuẩn bị quỹ đất để xây NƠXH. Theo ông Lê Quang Vinh, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, tỉnh đã đưa ra 4 giải pháp cụ thể để phát triển NƠXH, nhà ở CN, gồm: Giải pháp về quỹ đất; quy hoạch - kiến trúc; khoa học - công nghệ trong phát triển NƠXH và nguồn vốn. Trong đó, giải pháp về quỹ đất là trọng tâm.

Bình Dương cũng đề xuất 62 khu vực, vị trí các quỹ đất chuyển đổi công năng để phát triển NƠXH, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) có đủ năng lực, có nhu cầu thực hiện NƠXH trên phần diện tích đất thuộc diện di dời và đến thời hạn phải chuyển đổi công năng; cho liên doanh, liên kết hoặc chuyển nhượng lại cho DN khác có đủ điều kiện để đầu tư dự án NƠXH. Đồng thời, xác định rõ địa điểm khu đất để phát triển NƠXH tại cấp độ phường, xã. Ưu tiên phát triển các khu vực có nhu cầu về NƠXH cao như các thành phố: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên. Việc phát triển NƠXH trên địa bàn có dân cư đông sẽ góp phần làm giảm số lượng nhà trọ không bảo đảm nhu cầu ở cho CN, người lao động. Dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành chỉ tiêu 42.514 căn.

Để tạo điều kiện cho việc triển khai, UBND tỉnh đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN và trong triển khai thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh để đẩy nhanh các dự án NƠXH đang thực hiện.

Giải ngân vốn vay nhanh

Trong căn nhà mới xây còn nồng mùi sơn, chị Phan Thị Lam - quê Nghệ An, CN Công ty TNHH Cheng Zhan (TP Tân Uyên) - bày tỏ niềm vui vì giấc mơ an cư của gia đình đã thành hiện thực.

Gia đình chị Phan Thị Lam quây quần trong căn hộ nhà ở xã hội còn nồng mùi sơn

Chị Lam cho biết vợ chồng chị đã nỗ lực làm việc hơn 10 năm qua để tích lũy tiền mua nhà nhưng nếu không có sự hỗ trợ của chủ đầu tư, chính quyền địa phương để chị được tiếp cận gói vay ưu đãi 120.000 tỉ đồng thì giấc mơ có nhà còn lâu mới thành hiện thực. Tháng 10-2022, chị tìm hiểu dự án khu NƠXH liền kề của Tập đoàn Kim Oanh ở phường Hòa Lợi, TP Bến Cát và làm hồ sơ gửi chủ đầu tư đề nghị mua căn nhà 1 trệt 1 lầu, diện tích 63 m2 có giá hơn 1,6 tỉ đồng. Chị Lam chỉ trả trước hơn 500 triệu đồng, còn lại vay Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bình Dương với lãi suất 4,8%/năm. Một năm sau khi gửi hồ sơ, chị Lam được giải ngân đợt 1, số tiền là 690 triệu đồng, lúc này chủ đầu tư đã xây xong phần thô. Tháng 3-2024, ngân hàng giải ngân thêm 340 triệu đồng; chỉ 2 ngày sau khi giải ngân đợt 2, chị Lam được chủ đầu tư bàn giao nhà, số tiền còn lại sẽ được ngân hàng giải ngân khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ cho khách hàng. "Điều may mắn với gia đình là mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi chưa đến 8 triệu đồng, trong khi thu nhập của hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng/tháng, vẫn còn khoản chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày" - chị Lam bộc bạch.

Đại diện Tập đoàn Kim Oanh cho biết mặc dù các thủ tục về đầu tư, vay vốn cũng như xét duyệt đối tượng khi thực hiện các dự án NƠXH còn bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của DN nhưng các chương trình hỗ trợ tài chính từ Quỹ Đầu tư phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện để DN huy động vốn cho các dự án NƠXH. Ngoài ra, những dự án NƠXH của DN gần các KCN lớn của Bình Dương như VSIP, Mỹ Phước, Sóng Thần, Tân Uyên... đã thu hút lượng lớn người lao động - đối tượng chính được hưởng chính sách hỗ trợ mua NƠXH.

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cho hay ngoài dự án này của Tập đoàn Kim Oanh, UBND tỉnh đã công bố danh mục 3 dự án phát triển NƠXH khác trên địa bàn tỉnh đề xuất được vay ưu đãi theo đề nghị của Sở Xây dựng. Ðây là các dự án NƠXH đáp ứng điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH, nhà ở CN, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Cụ thể, chung cư NƠXH Tân Ðông Hiệp tại TP Dĩ An do Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển nhà Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư; dự án khu NƠXH An Sinh thuộc khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1, phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một) của Tổng Công ty Ðầu tư và Phát triển nhà và đô thị (HUD) của Bộ Xây dựng; dự án khu NƠXH liền kề thuộc dự án khu dân cư Cầu Ðò (phường An Ðiền, TP Bến Cát) của Công ty CP Ðầu tư và Phát triển Thuận Lợi.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Dương dự kiến bố trí khoảng 136,1 ha đất đầu tư hoàn thành khoảng 42.445 căn NƠXH; giai đoạn 2026-2030 bố trí khoảng 334,3 ha đất để hoàn thành khoảng 117.880 căn.

Cần Thơ nỗ lực hoàn thành 9.100 căn nhà Theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ, Cần Thơ được giao chỉ tiêu hoàn thành 9.100 căn NƠXH. Qua rà soát, đến hết năm 2023, Cần Thơ đã hoàn thành 847 căn, dự kiến hết năm 2024, thành phố sẽ hoàn thành 2.382 căn, đạt khoảng 58,1% so với chỉ tiêu do Thủ tướng giao trong giai đoạn 2021-2025. Còn lại 1.718 căn theo chỉ tiêu, thành phố đã có kế hoạch triển khai cụ thể trong năm 2025. Tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, khẳng định: "Thành phố sẽ cố gắng bảo đảm chỉ tiêu Chính phủ giao theo mốc thời gian; đôn đốc chủ đầu tư, giám sát thủ tục pháp lý, chọn lựa người thụ hưởng, kết nối với ngân hàng cho vay mua NƠXH ".C.Linh

TP HCM hỗ trợ lãi suất cho các dự án Sở Xây dựng TP HCM cho biết thành phố đặt chỉ tiêu phát triển đến năm 2030 đầu tư khoảng 69.700 - 93.000 căn NƠXH; trong đó, giai đoạn 2021-2025 khoảng 26.200 - 35.000 căn. 6 tháng đầu năm 2024, thành phố đã hoàn thành 2 dự án. Cụ thể, dự án NƠXH Nguyên Sơn (huyện Bình Chánh) với 242 căn và dự án nhà lưu trú CN tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) - giai đoạn 1, quy mô 368/1.040 căn. Tính từ năm 2021 đến tháng 6-2024, thành phố hoàn thành 4 dự án với quy mô 1.233 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 112.300 m2. Ngoài ra, thành phố hiện có 6 dự án đang thi công, trong đó 5 dự án NƠXH, 1 dự án nhà lưu trú CN với quy mô 4.386 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 352.000 m2. Về chính sách phát triển NƠXH thời gian tới, UBND TP HCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp đề xuất những nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết trong Luật Nhà ở năm 2023. Sở Xây dựng đã lập phụ lục đề xuất các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để soạn thảo, báo cáo UBND TP HCM ban hành các nội dung quy định chi tiết trong Luật Nhà ở năm 2023. Thứ nhất, UBND cấp tỉnh có thể quy định việc hỗ trợ giải quyết bán, cho thuê NƠXH cho đối tượng quy định của Luật Nhà ở năm 2023. Thứ hai, HĐND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn phù hợp với thẩm quyền và các quy định khác của pháp luật liên quan. Về nội dung này, UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 180/2023 của HĐND TP HCM, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP HCM tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó áp dụng toàn bộ lãi suất đối với các dự án NƠXH, nhà lưu trú CN tại KCX-KCN để hỗ trợ, thu hút DN tham gia đầu tư, tạo nguồn cung cho thị trường. Sở Xây dựng đề xuất UBND TP HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương tham mưu nội dung trên để cùng có hiệu lực với thời điểm Luật Nhà ở năm 2023. Thứ ba, ban hành khung giá cho thuê NƠXH, cho thuê nhà lưu trú CN trong KCN. Q.Anh

