HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tạo thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục đơn giản hóa và minh bạch hóa thủ tục hành chính để giúp phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 19-12, Cơ quan Thường trực tại miền Nam - Ban Kinh tế Tạp chí Cộng sản và Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam".

Phát biểu đề dẫn, PGS, TS. Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, cho biết ngày 4-5-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Trong thời gian qua, các tỉnh, thành phố phía Nam đã nghiêm túc, nhanh chóng tổ chức nhiều hoạt động để đồng loạt triển khai, đưa Nghị quyết vào thực tiễn bằng nhiều chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ - giải pháp cụ thể, quyết liệt.

Cách nào để phát triển kinh tế tư nhân? - Ảnh 1.

PGS, TS. Nguyễn Văn Y phát biểu đề dẫn hội thảo

Theo PGS, TS. Nguyễn Văn Y, hội thảo được tổ chức với mục đích lắng nghe, tập hợp các luận cứ khoa học; những hiến kế, góp ý của các lãnh đạo, các chuyên gia, đại biểu để tạo sự đồng thuận, thống nhất và góp ý hoàn thiện các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các địa phương trong phát triển kinh tế tư nhân.

Cách nào để phát triển kinh tế tư nhân? - Ảnh 2.

Hội thảo Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam

Th.S Lê Văn Phúc (Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM), chỉ ra nhiều điểm nghẽn về thể chế, trong đó có thủ tục hành chính phức tạp và chi phí không chính thức. Th.S Lê Văn Phúc lấy dẫn chứng trong PCI 2024, gần 37% doanh nghiệp phản ánh vẫn phải chi trả chi phí không chính thức, đặc biệt trong các thủ tục cấp phép kinh doanh (khoảng 55%) và thủ tục đất đai (khoảng 50%). Điều này cho thấy hiện tượng “lợi ích ngầm” vẫn tồn tại, gây méo mó cạnh tranh, làm giảm năng lực tích lũy của doanh nghiệp và kìm hãm đổi mới sáng tạo.

"Khi một nền kinh tế bị chi phối bởi chi phí không chính thức, niềm tin xã hội suy giảm, và động lực kinh tế không thể đạt trạng thái tối ưu" - Th.S Lê Văn Phúc nói.

Cách nào để phát triển kinh tế tư nhân? - Ảnh 3.

Th.S Lê Văn Phúc cho rằng thủ tục hành chính phức tạp là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế tư nhân

Theo TS Trần Đỗ Hoài Bảo (Trường Đại học Bình Dương), để phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, vùng đô thị mở rộng TPHCM cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp chiến lược. Trong đó, cần hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh.

"Trước hết, cần tiếp tục đơn giản hóa và minh bạch hóa thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, tiếp cận đất đai và tín dụng. Chính quyền địa phương nên triển khai các nền tảng số trong quản lý doanh nghiệp, giúp giảm chi phí giao dịch, thời gian xử lý hồ sơ và tăng tính minh bạch trong hoạt động công vụ" - TS Trần Đỗ Hoài Bảo đề xuất.

Ông Lý Thái Hồng Minh, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dừa Bến Tre cho rằng để phát triển kinh tế tư nhân một cách bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội.

"Cải thiện thực thi chính sách là điều cần thiết. Cần có cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Thành lập các nhóm giám sát từ các hiệp hội doanh nghiệp để theo dõi và phản hồi về việc thực hiện các chính sách đã ban hành" - ông Lý Thái Hồng Minh nêu ý kiến.

Cách nào để phát triển kinh tế tư nhân? - Ảnh 4.

PGS.TS Võ Phước Tấn phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Võ Phước Tấn, Trường Đại học Cửu Long, cho rằng cần triển khai các cơ chế tài chính ưu đãi, quỹ hỗ trợ chuyển đổi số hoặc các gói tín dụng với lãi suất thấp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các giải pháp công nghệ nâng cao. Bên cạnh đó nâng cao năng lực tư vấn, kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư và chương trình hỗ trợ công nghệ số để giảm rào cản vốn, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô áp dụng công nghệ.

Tin liên quan

Kinh tế tư nhân - Động lực phải thành thực tế: Trợ lực để kinh tế tư nhân chuyển mình

Kinh tế tư nhân - Động lực phải thành thực tế: Trợ lực để kinh tế tư nhân chuyển mình

Thể chế và hành động cần đột phá, quyết liệt hơn để khu vực tư nhân trở thành "đối tác phát triển" thực sự

Kinh tế tư nhân - Động lực phải thành thực tế

Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân sẽ phát huy mạnh mẽ khi không còn điểm nghẽn ở khâu thực thi

Doanh nhân kiều bào sẵn sàng là "cầu nối chiến lược" phát triển kinh tế tư nhân

(NLĐO)- Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát triển kinh tế TPHCM minh bạch thủ tục thể chế kinh tế tư nhân học viện cán bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo