Tạo thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển

Ngày 19-12, Cơ quan Thường trực tại miền Nam - Ban Kinh tế Tạp chí Cộng sản và Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam".

Phát biểu đề dẫn, PGS, TS. Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, cho biết ngày 4-5-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Trong thời gian qua, các tỉnh, thành phố phía Nam đã nghiêm túc, nhanh chóng tổ chức nhiều hoạt động để đồng loạt triển khai, đưa Nghị quyết vào thực tiễn bằng nhiều chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ - giải pháp cụ thể, quyết liệt.

PGS, TS. Nguyễn Văn Y phát biểu đề dẫn hội thảo

Theo PGS, TS. Nguyễn Văn Y, hội thảo được tổ chức với mục đích lắng nghe, tập hợp các luận cứ khoa học; những hiến kế, góp ý của các lãnh đạo, các chuyên gia, đại biểu để tạo sự đồng thuận, thống nhất và góp ý hoàn thiện các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các địa phương trong phát triển kinh tế tư nhân.

Hội thảo Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam

Th.S Lê Văn Phúc (Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM), chỉ ra nhiều điểm nghẽn về thể chế, trong đó có thủ tục hành chính phức tạp và chi phí không chính thức. Th.S Lê Văn Phúc lấy dẫn chứng trong PCI 2024, gần 37% doanh nghiệp phản ánh vẫn phải chi trả chi phí không chính thức, đặc biệt trong các thủ tục cấp phép kinh doanh (khoảng 55%) và thủ tục đất đai (khoảng 50%). Điều này cho thấy hiện tượng “lợi ích ngầm” vẫn tồn tại, gây méo mó cạnh tranh, làm giảm năng lực tích lũy của doanh nghiệp và kìm hãm đổi mới sáng tạo.

"Khi một nền kinh tế bị chi phối bởi chi phí không chính thức, niềm tin xã hội suy giảm, và động lực kinh tế không thể đạt trạng thái tối ưu" - Th.S Lê Văn Phúc nói.

Th.S Lê Văn Phúc cho rằng thủ tục hành chính phức tạp là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế tư nhân

Theo TS Trần Đỗ Hoài Bảo (Trường Đại học Bình Dương), để phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, vùng đô thị mở rộng TPHCM cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp chiến lược. Trong đó, cần hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh.

"Trước hết, cần tiếp tục đơn giản hóa và minh bạch hóa thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, tiếp cận đất đai và tín dụng. Chính quyền địa phương nên triển khai các nền tảng số trong quản lý doanh nghiệp, giúp giảm chi phí giao dịch, thời gian xử lý hồ sơ và tăng tính minh bạch trong hoạt động công vụ" - TS Trần Đỗ Hoài Bảo đề xuất.

Ông Lý Thái Hồng Minh, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dừa Bến Tre cho rằng để phát triển kinh tế tư nhân một cách bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội.

"Cải thiện thực thi chính sách là điều cần thiết. Cần có cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Thành lập các nhóm giám sát từ các hiệp hội doanh nghiệp để theo dõi và phản hồi về việc thực hiện các chính sách đã ban hành" - ông Lý Thái Hồng Minh nêu ý kiến.

PGS.TS Võ Phước Tấn phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Võ Phước Tấn, Trường Đại học Cửu Long, cho rằng cần triển khai các cơ chế tài chính ưu đãi, quỹ hỗ trợ chuyển đổi số hoặc các gói tín dụng với lãi suất thấp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các giải pháp công nghệ nâng cao. Bên cạnh đó nâng cao năng lực tư vấn, kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư và chương trình hỗ trợ công nghệ số để giảm rào cản vốn, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô áp dụng công nghệ.