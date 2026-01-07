"Táo" Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi "không có "Táo quân" trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026"

Nữ nghệ sĩ viết một bài thơ bày tỏ sự tiếc nuối khi Tết năm nay không có "Táo Quân": "Năm nay không được bon chen/ Táo Quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời…"

Nghệ sĩ Vân Dung đăng tải bài viết trên trang cá nhân về việc chương trình "Táo Quân" sẽ không lên sóng vào Giao thừa Tết Nguyên đán 2026

Chia sẻ của Vân Dung nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng và tiếc nuối trước thông tin này. Không ít ý kiến cho rằng chương trình "Gặp nhau cuối năm" là "món ăn tinh thần" không thể thiếu mỗi tối 30 Tết, đặc biệt là năm qua có nhiều vấn đề thời sự, văn hóa đáng chú ý, có thể làm chất liệu kịch bản cho "Táo Quân." Táo Quân không chỉ là một chương trình giải trí, mà đã trở thành thói quen không thể thiếu trong đêm giao thừa suốt nhiều năm qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm sản xuất phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến kế hoạch sản xuất Táo Quân. Các nghệ sĩ thân thuộc của chương trình cũng chưa có động thái chia sẻ về lịch tập luyện hay ghi hình như thường lệ, khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi và tiếp tục chờ đợi những thông tin cập nhật tiếp theo.

"Gặp nhau cuối năm - Táo quân" là chương trình hài kịch chính luận phát sóng đêm Giao thừa, ra đời từ năm 2003, phản ánh các vấn đề thời sự-xã hội nổi bật trong năm qua dưới hình thức châm biếm, hài hước.

"Gặp nhau cuối năm - Táo quân" là chương trình yêu thích của rất nhiều gia đình trong đêm giao thừa

Dàn nghệ sĩ tham gia chính là những gương mặt trưởng thành và nổi tiếng từ chương trình "Gặp nhau cuối tuần" của Đài truyền hình Việt Nam.

Sau hơn 20 năm, chương trình trở thành "món ăn tinh thần" quen thuộc, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm mới của nhiều thế hệ khán giả Việt. Chương trình cũng đã từng nhiều lần điều chỉnh nội dung và định dạng để phù hợp bối cảnh xã hội.

Những năm gần đây, chương trình có sự thay đổi trong đội ngũ biên kịch và diễn viên. NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc đã ngừng tham gia, thay vào đó là các gương mặt nghệ sĩ trẻ.