Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, ngày 30-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng; thăm các cơ sở công nghệ; tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn của Singapore.

Kết nối đầu tư, thương mại

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng nhấn mạnh dù mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3-2025 nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng tin cậy chính trị luôn được duy trì, lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối ngày càng mạnh mẽ, trong đó 23 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam là biểu tượng cho hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước. Hai bên cũng là đối tác đi đầu ASEAN về hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi, trung tâm tài chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả; khẳng định sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác. Hai Quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp và hiệu quả trong khuôn khổ song phương, mà còn trong khuôn khổ Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) và Diễn đàn nghị viện quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban trực thuộc; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực mới trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Singapore vào chiều 30-5

Đối tác quan trọng về AI, bán dẫn

Trước đó, sáng 30-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.

Tại Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn. Đó là tư duy kiến tạo rất thực tiễn: Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học - công nghệ. Nếu chỉ chọn sự an toàn thì sẽ không có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu; tin tưởng hợp tác Việt Nam - Singapore trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác; nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi; cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng, giúp tiết kiệm chi phí.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, sáng 30-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore; dự Lễ trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore do Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chủ trì. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh hoạt động tại Việt Nam.

Trân trọng đóng góp của kiều bào Chiều 30-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng cộng đồng trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Singapore. Tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Singapore... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của kiều bào.



