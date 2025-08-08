HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn ký kết hợp tác phát triển quần vợt, pickleball

Phan Đăng - Ảnh: DNSG

(NLĐO) - Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM ký kết hợp tác nhằm phát triển hai bộ môn thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ lễ công bố sự kiện thường niên "Gặp gỡ tháng 10" chiều 8-8 tại Đường sách TP HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM đã ký kết hợp tác toàn diện nhằm phát triển hai bộ môn thể thao này trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn ký kết hợp tác phát triển quần vợt, pickleball - Ảnh 1.

Lãnh đạo tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM ký văn bản hợp tác

Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào quần vợt và pickleball, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho giới doanh nhân tại TP HCM, qua đó tăng cường gắn kết, giao lưu trong cộng đồng doanh nghiệp, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn quyết định hợp tác với Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM trên nhiều phương diện.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khả năng từng đơn vị, đôi bên thống nhất phối hợp tổ chức các giải đấu phong trào của hai bộ môn quần vợt và pickleball trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM; phối hợp truyền thông và tổ chức các hội thảo chia sẻ kiến thức, kỹ thuật tập luyện và thi đấu cho doanh nhân; đưa các giải quần vợt và pickleball của giới doanh nhân vào hệ thống giải phong trào chính thống của thành phố.

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn ký kết hợp tác phát triển quần vợt, pickleball - Ảnh 2.

Văn bản hợp tác có thời hạn 5 năm

Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TP HCM đảm nhận việc hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng điều lệ thi đấu, trọng tài, tổ chức phụ trách chuyên môn cho các giải. Song song đó, phối hợp giới thiệu cơ sở vật chất, nhân sự và hỗ trợ các khâu kỹ thuật liên quan đến tổ chức giải, hỗ trợ mời gọi tài trợ và vận động viên tham gia. Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối các khâu trong sự kiện, giải đấu; phụ trách truyền thông, quảng bá giải đấu trên các nền tảng truyền thông và vận động tài trợ, mời doanh nghiệp, doanh nhân tham gia giải đấu.

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn ký kết hợp tác phát triển quần vợt, pickleball - Ảnh 3.

Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn Trần Hoàng (thứ nhì, từ phải sang) giới thiệu về quan hệ hợp tác

Trong 5 năm, Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TP HCM cam kết hợp tác cùng Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trong việc tổ chức tất cả các giải đấu phong trào quần vợt và pickleball dành cho doanh nghiệp, doanh nhân tại TP HCM, chung tay đưa hai môn thể thao này lên tầm cao mới. Trước mắt, hai bên nhất trí tổ chức Giải quần vợt và pickleball doanh nghiệp – doanh nhân TP HCM lần 1-2025 vào tháng 10, quần vợt do phường Bình Dương đăng cai còn pickleball được tổ chức tại phường Vũng Tàu.

