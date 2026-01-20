HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tập đoàn CJ tiếp tục đồng hành cùng Taekwondo Việt Nam

Đông Linh - Ảnh: Thu Anh

(NLĐO) - Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) tổ chức lễ ra mắt đội tuyển Taekwondo quốc gia năm 2026 đồng thời ký kết hợp tác tài trợ với tập đoàn CJ (Hàn Quốc).

Sáng 20-1, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã chính thức giới thiệu đội tuyển Taekwondo quốc gia được triệu tập tập huấn, chuẩn bị tham gia làm nhiệm vụ tại các giải quốc tế trong năm 2026.

Tập đoàn CJ tiếp tục đồng hành cùng Taekwondo Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Taekwondo quốc gia năm 2026 gồm nhiều gương mặt triển vọng

Đội tuyển taekwondo Việt Nam gồm 22 thành viên sẽ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM từ ngày 10-1 đến 31-12, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Duy. Nhiều gương mặt nổi bật được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như: Nguyễn Hồng Trọng, Phạm Đăng Quang, Trần Hồ Nhân Văn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Loan... Các võ sĩ dự kiến sẽ tham dự các đấu trường như Giải Vô địch châu Á, CJ Open 2026, Giải Vô địch thế giới...

Tại lễ ra mắt đội tuyển, VTF cũng tiến hành ký kết hợp tác tài trợ chiến lược giai đoạn 2026-2028 với Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) - một trong những đối tác đồng hành lâu dài với Taekwondo Việt Nam.

Từ năm 2012, Tập đoàn CJ không chỉ tài trợ cho các đội tuyển quốc gia nam và nữ, mà còn đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo thế hệ trẻ thông qua Giải vô địch Taekwondo trẻ toàn quốc CJ và Giải Taekwondo quốc tế CJ Vietnam Open. Đây là nền tảng quan trọng để phát hiện, nuôi dưỡng tài năng trẻ và nâng cao vị thế taekwondo Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Tập đoàn CJ tiếp tục đồng hành cùng Taekwondo Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Thư ký VTF Nguyễn Thanh Huy và Tổng Giám đốc CJ Foods Kim Sae-won ký kết văn bản hợp tác

Chương trình tài trợ từ CJ cho taekwondo Việt Nam được triển khai toàn diện, bao gồm chuyển giao kỹ thuật, đào tạo huấn luyện viên và vận động viên, hỗ trợ kinh phí thi đấu quốc tế, tập huấn nước ngoài và giao lưu huấn luyện với đội tuyển Taekwondo Hàn Quốc...

Ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết: "Năm 2026, taekwondo Việt Nam kỳ vọng gặt hái nhiều thành tích đỉnh cao, khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và thế giới. Sự đồng hành của Tập đoàn CJ là nguồn động viên to lớn để các vận động viên yên tâm thi đấu và theo đuổi mục tiêu đỉnh cao".

Tập đoàn CJ tiếp tục đồng hành cùng Taekwondo Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch VTF Trương Ngọc Để kỳ vọng vào thành công của Taekwondo Việt Nam trong năm 2026

VTF quyết định tiếp tục mời chuyên gia Hàn Quốc Kim Kil-tae huấn luyện chuyên môn đội tuyển nữ trong khi chuyên gia người Iran Heydari Erfan nhiều khả năng sẽ lại tham gia huấn luyện võ sĩ đối kháng nam của đội tuyển taekwondo Việt Nam.

