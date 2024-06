Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lãi lớn

ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết đến tháng 5-2024, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đã đạt hơn 7.100 tỉ đồng, lợi nhuận 1.108 tỉ đồng, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.



Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, phát biểu tại đại hội

Lĩnh vực đóng góp doanh thu chính cho tập đoàn là mủ cao su khi tiêu thụ được 150.000 tấn, giá bán bình quân 38,4 triệu đồng/tấn, cao hơn 6 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2023. "VRG đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 83.130 lao động, trong đó có 20.500 người đồng bào dân tộc thiểu số, 21.500 lao động người Lào, Campuchia. Tập đoàn tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng an ninh, an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa, nơi tập đoàn đứng chân" - Chủ tịch HĐQT VRG thông tin thêm.

Năm 2024, VRG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 24.999 tỉ đồng (bằng 101,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 3.437 tỉ đồng (bằng 102% so với năm 2023).

Đại hội thường niên của VRG đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm ông Đỗ Hữu Phước hiện là Phó Tổng Giám đốc VRG và ông Nguyễn Đông Phong hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TP HCM (giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập VRG).

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát tập đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Khắc Thăng nghỉ hưu theo chế độ và bầu ông Phạm Văn Hỏi Em, kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán VRG, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát VRG.