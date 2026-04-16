Tập đoàn Đất Xanh công bố thông tin về chủ tịch và tổng giám đốc

Ngày 16-4, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), bổ nhiệm 2 vị trí quan trọng là chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc.
Theo đó, ông Bùi Ngọc Đức, Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh, thay cho ông Lương Ngọc Huy.
Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng giám đốc đầu tư, Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services - được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất xanh.
Ông Đức gắn bó với Đất Xanh hơn 12 năm, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng vận hành thông qua chuẩn hóa quy trình và hệ thống quản trị nội bộ.
Dự kiến ngày 17-4, Tập đoàn Đất Xanh tổ chức đại hội cổ đông thường niên, ra mắt 2 nhân sự lãnh đạo tập đoàn.
