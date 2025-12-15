HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365 Công nghệ số

Tập đoàn FPT đầu tư 100 triệu USD cho viện nghiên cứu lượng tử & AI

Mai Anh

(NLĐO)- Đây là bước đi chiến lược của FPT với mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vì chủ quyền công nghệ quốc gia.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Việt Nam xem là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới mô hình phát triển, hiện thực hóa mục tiêu đến 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia đã cho thấy vai trò trụ cột không thể thiếu trong mọi lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia, thể hiện quan điểm tự chủ công nghệ.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là xung lực tạo ra những đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn FPT công bố thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược, với 05 đơn vị: Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5.

Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược FPT do Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là Trưởng ban chỉ đạo, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa là Phó ban thường trực, cùng các thành viên trong Ban điều hành Tập đoàn; có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành triển khai các định hướng công nghệ chiến lược trong toàn Tập đoàn.

img

Ông Trương Gia Bình: FPT đi vào công nghệ quantum, bảo mật... vì chủ quyền công nghệ quốc gia

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết: "Thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch quyền lực công nghệ sâu sắc: Trí tuệ nhân tạo tự động hóa tri thức, Chip bán dẫn trở thành nền tảng của mọi ngành kinh tế, An ninh mạng quyết định chủ quyền số và lượng tử sẽ mở ra kỷ nguyên tính toán mới. Để làm được điều đó, không có tài nguyên nào quý hơn con người. Không có lợi thế cạnh tranh nào bền vững hơn con người. Không có sức mạnh nào lớn hơn khi trí tuệ Việt Nam được đặt vào đúng sứ mệnh. FPT sẽ trở thành nơi hội tụ và phát triển nhân tài công nghệ hàng đầu Việt Nam, cùng nhau giải bài toán quốc gia. FPT sẽ là nơi rèn luyện của những đỉnh cao công nghệ".

img

Luôn tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới và tham gia phát triển nhiều các hạ tầng CNTT trong các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế từ những ngày đầu thành lập, FPT cam kết tiếp tục song hành cùng đất nước làm chủ công nghệ.

Trong lĩnh vực công nghệ lượng tử & AI, FPT thành lập Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber security (QACI) do GS.TSKH Hồ Tú Bảo làm Giám đốc Khoa học, PGS TS Ngô Xuân Bách làm Giám đốc Viện. QACI tập trung vào các hoạt động chính gồm nghiên cứu, phát triển giải pháp; đào tạo tiến sỹ, chuyên gia cấp cao và hợp tác quốc tế... Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu lượng tử đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam tới thời điểm hiện tại. FPT sẽ đầu tư 100 triệu USD cho Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security.

Trong lĩnh vực UAV có quy mô ước tính 10 tỉ USD năm 2035, FPT bổ nhiệm ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn giữ vị trí Giám đốc FPT UAV. Thời gian qua, FPT đã tích cực thúc đẩy sự hình thành và phát triển nền kinh tế tầm thấp tại Việt Nam thông qua việc cùng các tổ chức công nghệ, tài chính, hàng không thành lập Liên minh Kinh tế Tầm thấp, do Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa là Chủ tịch; xúc tiến hợp tác giữa Hiệp hội Thúc đẩy Công nghiệp Hàng không Không người lái Nhật Bản (JUIDA) và Mạng lưới Hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái Việt Nam (AUVS VN).

Trong lĩnh vực Công nghệ đường sắt, FPT bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm điều hành FPT Railway Mobility Technology. Trước đó, FPT đã có thành tích nổi bật trên toàn cầu ở mảng thiết kế, chế tạo, phần mềm ô tô, bán dẫn, IoT, SCADA, hỗ trợ vận hành các hệ thống lớn hoạt động liên tục 24/7 của nhiều ngành công nghiệp đòi hòi tính an toàn cao như hàng không, năng lượng, dầu khí.

Trong lĩnh vực dữ liệu, FPT DC5 do ông Phạm Duy Phúc đảm nhiệm vị trí Giám đốc, đặt mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu "đúng-đủ-sạch-sống", mang lại giá trị tốt hơn cho quốc gia và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, FPT Cyber Security do ông Phạm Tùng Dương, Giám đốc an toàn thông tin FPT Software đảm nhiệm vị trí Giám đốc, sẽ chú trọng đầu tư nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái an ninh mạng, hướng tới một môi trường số an toàn, tự chủ và phát triển bền vững.

khoa học công nghệ chuyển đổi số tập đoàn FPT
