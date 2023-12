Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen- HSG) vừa thông qua việc góp vốn với tỷ lệ 40%, tương ứng 40 tỉ đồng, vào Công ty CP Hoa Sen Sài Gòn (Hoa Sen Sài Gòn).

Theo đó, Hoa Sen Sài Gòn có vốn điều lệ 100 tỉ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại số 22 - 24 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, TP Thủ Đức, TP HCM. Người đại diện phần góp vốn cho công ty này là ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành của Tập đoàn Hoa Sen.

Mục tiêu trước mắt là Hoa Sen Sài Gòn sẽ tìm kiếm quỹ đất trị giá 1.000 - 3.000 tỉ đồng để phát triển dự án gồm văn phòng - trung tâm thương mại - nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho Tập đoàn Hoa Sen, cho thuê hoặc xem xét chuyển nhượng khi có điều kiện phù hợp.

Ngày 27-12, cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen cũng đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố đủ điều kiện cấp margin (vay ký quỹ) trở lại với tỉ lệ full là 100%. Nghĩa là, nhà đầu tư sẽ được sử dụng margin do công ty chứng khoán cung cấp để mua cổ phiếu HSG với tỉ lệ 100%. Lý do được cho vay margin trở lại, theo HoSE là vì HSG đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cửa hàng của Tập đoàn Hoa Sen

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3, niên độ 2022 – 2023 đã được kiểm toán của HSG cho thấy doanh thu hợp nhất đạt 31.650 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG đạt 30 tỉ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng - tương đương 5,96% so với báo cáo tài chính hợp nhất tự lập 28,3 tỉ đồng.

Được biết, 9 tháng đầu niên độ 2022 – 2023, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu 23.544,1 tỉ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 410 tỉ đồng so với cùng kỳ lãi 1.128 tỉ đồng, tức giảm 1.548,05 tỉ đồng. Đó là lý do bị hạn chế margin.

Đóng cửa phiên giao dịch 27-12, giá HSG ở mức 22.450 đồng/cổ phiếu, tăng 350 đồng/cổ phiếu. So với 2 tuần trước, giá cổ phiếu HSG đã tăng 10%.