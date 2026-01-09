HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Tập đoàn Prudential cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Bài và ảnh: Bình Minh

Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential tái khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, đồng hành cùng tăng trưởng bền vững của kinh tế Việt Nam

Ngày 9-1-2026, trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, ông Anil Wadhwani, Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential plc (Prudential), đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, nhấn mạnh vai trò chiến lược của Việt Nam đối với Tập đoàn Prudential, cũng như cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential

Với hơn 26 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Prudential là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đầu tiên thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1999. Hiện nay, Prudential Việt Nam đang phục vụ hơn 1,3 triệu khách hàng, cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Ông Anil Wadhwani, Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential, chia sẻ: "Tôi cảm thấy hào hứng và tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của thị trường Việt Nam - một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh vượt bậc tại châu Á. Gần ba thập kỷ qua, chúng tôi đã đồng hành cùng hàng triệu khách hàng Việt thông qua các giải pháp đổi mới, giúp họ xây dựng nền tảng tài chính cũng như đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và bảo vệ. Với kinh nghiệm quốc tế, Prudential cam kết hợp tác chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý nhằm tiếp tục đồng hành cùng các chương trình tăng trưởng kinh tế của Chính phủ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn và đóng góp vào quá trình xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm tài chính quốc tế thành công".

- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu tại buổi tiếp

Prudential Việt Nam, cùng với công ty quản lý quỹ Eastspring Việt Nam, hiện là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam. Doanh nghiệp đang tích cực đồng hành cùng tầm nhìn của Chính phủ trong việc xây dựng TP HCM và Đà Nẵng trở thành các trung tâm tài chính quốc tế, thông qua việc đóng góp chuyên môn kỹ thuật và thúc đẩy các thông lệ tốt nhất trong phát triển thị trường vốn. Prudential cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự hài hòa trong việc thực hiện khung pháp lý theo chuẩn mực quốc tế, tăng cường khung vốn dựa trên rủi ro, cũng như đổi mới sản phẩm để thu hút dòng vốn dài hạn, ổn định và làm sâu sắc hơn thị trường vốn Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Prudential đã liên tục tái đầu tư nguồn vốn bảo hiểm vào nền kinh tế Việt Nam thông qua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu niêm yết, qua đó góp phần phát triển thị trường vốn dài hạn của quốc gia. Hiện Prudential là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài nắm giữ lượng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất, với danh mục đầu tư đạt 90.652 tỉ đồng.

- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng kỳ vọng Prudential sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng như hợp tác, hỗ trợ và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm vượt 7.410 tỉ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này chiếm hơn 25%, tương đương 1/4 tổng giá trị chi trả quyền lợi bảo hiểm trên toàn thị trường, ước đạt khoảng 29.000 tỉ đồng. Doanh nghiệp đồng thời duy trì tỉ lệ biên khả năng thanh toán ở mức 206%, phản ánh nền tảng tài chính vững mạnh và năng lực tái đầu tư một cách kỷ luật, hướng tới tăng trưởng chất lượng và bền vững.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) là thành viên thuộc Tập đoàn Prudential plc, tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp châu Á và châu Phi. Sứ mệnh của Prudential là trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau, thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính và sức khỏe đơn giản, dễ tiếp cận.

Tính đến hết tháng 12-2024, Prudential có số vốn điều lệ 7.698 tỉ đồng và kinh doanh tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phục vụ hàng triệu khách hàng Việt Nam. Công ty hiện đang vận hành một mạng lưới phân phối, văn phòng rộng khắp và trung tâm chăm sóc khách hàng trên toàn quốc, cũng như thiết lập quan hệ hợp tác với 7 đối tác ngân hàng.

Với cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và lấy khách hàng làm trọng tâm, Prudential Việt Nam tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao hiểu biết tài chính cộng đồng thông qua chương trình Cha-Ching, đồng thời hỗ trợ các cá nhân và gia đình Việt Nam bảo vệ sự an tâm tài chính lâu dài.

