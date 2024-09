Tập đoàn VNPT ứng phó trước cơn bão Yagi

Trong đó, bao gồm: Kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, nâng cao độ vững chắc cho các tuyến quang liên tỉnh; Điều chuyển bổ sung, bố trí đầy đủ vật tư dự phòng; Rà soát, kiểm tra các Phương án An toàn thông tin trên toàn mạng lưới; Gia cố nâng cao độ vững chắc nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; Sẵn sàng nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp với gần 1000 cán bộ kỹ thuật tại 63 Tỉnh/Tp, 225 xe ứng cứu thông tin, 623 máy nổ lưu động. Nhờ vậy đã giúp giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Tại hai địa phương bị ảnh hưởng lớn nhất là Hải Phòng và Quảng Ninh, toàn bộ CBCNV đều đang trên mạng lưới xử lý sự cố nhằm phục hồi sớm nhất có thể. Tập đoàn VNPT đã điều động gần 200 nhân lực kèm theo công cụ, dụng cụ hỗ trợ cho Quảng Ninh, Hải Phòng.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước bão, VNPT đã triển khai chạy máy phát điện và 20 xe phát sóng lưu động, nhờ vậy cơ bản khôi phục ngay, đảm bảo thông tin liên lạc mạng di động Vinaphone trong bão. Tại Quảng Ninh, dự kiến đến trưa nay (8/9), VNPT sẽ xử lý khôi phục hoàn toàn liên lạc trên địa bàn tỉnh.

Tại thành phố Hải Phòng, do điện lưới mất trên diện rộng, cây đổ và tình trạng ngập diễn ra trên diện rộng nên việc xử lý khôi phục thông tin liên lạc gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi nhiều nhân vật lực. Nhưng với việc huy động hàng trăm CBCNV từ các đơn vị lân cận cùng toàn bộ của VNPT Hải Phòng tập trung xử lý sự cố, dự kiến cũng sẽ sớm khôi phục liên lạc trên địa bàn thành phố.