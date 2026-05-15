Bạn đọc

Tập kết phân bón gây ô nhiễm

Bài và ảnh: Trường Nguyên

Hàng chục tấn phân bò bốc mùi hôi thối, kéo theo ruồi nhặng bủa vây làm đảo lộn cuộc sống người dân thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều ngày qua, nhà cửa các hộ dân tại thôn Phú Thạnh luôn trong cảnh "cửa đóng then cài" do mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Tây Nguyên, chưa kể ruồi nhặng bay vào nhà dày đặc.

Mở đoạn clip vừa quay, ông Lại Văn Hiệu chỉ vào khoảng sân bị ruồi bu kín, bức xúc: "Khoảng một tuần nay, không ai dám ra trước sân. Nhà cửa phải đóng kín, ăn cơm cũng phải che chắn kỹ vì mùi hôi quá khủng khiếp".

Gia đình ông Nguyễn Tấn Đạt cũng bị đảo lộn sinh hoạt. Dù ông đã giăng lưới trước cửa, xịt thuốc côn trùng liên tục nhưng vẫn không ăn thua. "Dọn cơm ra là ráng ăn cho nhanh, chứ ruồi nghe mùi là bu lại. Tối ngủ cũng không yên vì mùi hôi xộc thẳng vào nhà bất cứ lúc nào" - ông Đạt mệt mỏi.

Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ việc Công ty Tây Nguyên tập kết hàng chục tấn phân bò ngay tại bãi đất trống rộng hàng ngàn mét vuông trong khuôn viên. Dù có tường rào, nhưng việc phơi phân không che chắn giữa trời đã khiến mùi hôi và côn trùng phát tán mạnh ra khu dân cư.

Tập kết phân bón gây ô nhiễm - Ảnh 1.

Bãi đất trống của Công ty Tây Nguyên - nơi từng tập kết phân bò gây ô nhiễm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Chu Đức Toàn, Giám đốc Công ty Tây Nguyên, thừa nhận hoạt động tập kết phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp đã gây ảnh hưởng đến người dân. Ông giải thích do thời điểm đưa phân bò về tập kết đúng vào đợt có mưa lớn nên mới phát sinh tình trạng này.

Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã Hiệp Thạnh đã kiểm tra và yêu cầu Công ty Tây Nguyên khắc phục. Sau đó, công ty đã di dời toàn bộ số phân bón này vào nhà kho.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, những ngày gần đây, dù bãi đất trống đã được dọn, lượng phân lớn chất trong kho vẫn bốc mùi nặng nề và ruồi nhặng bay khắp nơi. Tình trạng có cải thiện nhưng chưa dứt điểm khiến người dân vẫn rất lo lắng.

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, khẳng định xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình xử lý môi trường của Công ty Tây Nguyên. "Về lâu dài, kiên quyết không để tái diễn tình trạng này. Nếu doanh nghiệp vẫn để ảnh hưởng đến đời sống người dân, địa phương sẽ xử lý nghiêm" - ông nhấn mạnh.


