Tập trung di chuyển đường bộ khi sân bay Liên Khương sửa chữa

Dự kiến, sân bay này sẽ hoạt động trở lại vào giữa tháng 8-2026.

Đường bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) - Tân Sơn Nhất (TP HCM) hiện là một trong những tuyến đưa khách du lịch từ khu vực phía Nam lên Đà Lạt đông nhất. Năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 20,7 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 56.800 tỉ đồng.

Sân bay Liên Khương dự kiến đóng cửa từ tháng 3 đến giữa tháng 8-2026 để sửa chữa, nâng cấp.Ảnh: ACV

Năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt du khách, trong đó Đà Lạt là trung tâm du lịch lớn, thu hút đa số du khách khi đến tỉnh này. Sân bay Liên Khương đóng cửa để sửa chữa một thời gian sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Trao đổi với phóng viên về việc bảo đảm thuận lợi cho du khách đến Đà Lạt khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đã xây dựng các phương án thích ứng. Trong đó, tỉnh sẽ tăng cường các phương án di chuyển bằng đường bộ.

"Chúng tôi đã làm việc với Vietnam Airlines để tập trung khai thác các chuyến bay đến sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), sau đó di chuyển tới Lâm Đồng với quãng đường không quá dài. Các tuyến đường bộ khác thì Sở Xây dựng sẽ có kế hoạch bảo đảm thông suốt cho du khách" - bà Thoi cho biết.

Tại buổi làm việc với ACV mới đây về việc sửa chữa, nâng cấp sân bay Liên Khương, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu, kịp thời giải quyết thủ tục, vướng mắc phát sinh. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư theo đúng quy định, góp phần đưa sân bay sớm trở lại khai thác.

Trong đợt mưa bão cuối năm 2025, nhiều tuyến đường đèo nối Đà Lạt với Nha Trang (đèo Khánh Lê), Đà Lạt - Phan Rang (đèo Sông Pha), Đà Lạt - Phan Thiết (đèo Gia Bắc) bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng việc lưu thông của người dân, khiến du khách đến Đà Lạt sụt giảm. Đến nay, toàn bộ các tuyến đường huyết mạch này đã được khắc phục hoàn toàn, lưu thông ổn định. Ngoài ra, du khách muốn đến Đà Lạt bằng đường hàng không có thể chọn đường bay tới Cam Ranh rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô qua đèo Khánh Lê.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sẽ tập trung khắc phục các điểm có nguy cơ sạt trượt, ổn định lâu dài các cung đường huyết mạch nối Đà Lạt với các địa phương, bảo đảm an toàn lưu thông cho người dân và du khách. "Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để đánh giá toàn bộ các công trình đèo nhằm có biện pháp kiên cố hóa, bảo đảm an toàn lâu dài" - đại diện Sở Xây dựng cho biết.