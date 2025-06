Tập trung nguồn lực cao nhất cho hoàn thiện thể chế

Ngày 21-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 6-2025, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã báo cáo tóm tắt hồ sơ chính sách; báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định xây dựng các luật: Thuế thu nhập cá nhân (thay thế); Thương mại điện tử (TMĐT); Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Hàng không dân dụng (sửa đổi); dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Các thành viên Chính phủ đã thảo luận về các nội dung của từng dự thảo luật nêu trên. Đối với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), các đại biểu đã cho ý kiến về các quy định liên quan đến cơ sở tính thuế, phương pháp xác định số thuế phải nộp, biểu thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công… Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, phiên họp cũng xem mức thuế hợp lý hoặc miễn, giảm thuế đối với một số khoản thu nhập thuộc lĩnh vực đặc thù, Nhà nước khuyến khích…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 6-2025. Ảnh: NHẬT BẮC

Thảo luận về dự thảo Luật TMĐT, các thành viên Chính phủ đã thống nhất làm rõ các chủ thể tham gia TMĐT, phân loại nhóm đối tượng và quy định trách nhiệm của từng chủ thể. Chính phủ cũng nhấn mạnh cần có các cơ chế để khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, kiểm soát chất lượng hàng hóa, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả cho hoạt động TMĐT. Đối với dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), các thành viên Chính phủ đánh giá việc sửa đổi là cần thiết để hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền và bảo đảm sự ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng. Trong phiên thảo luận, các thành viên tập trung vào các chính sách như quy định về phí bảo hiểm tiền gửi, cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Cho ý kiến về dự thảo Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), các thành viên Chính phủ tập trung vào các nội dung về an toàn, an ninh, đầu tư, khai thác cảng hàng không và vận chuyển hàng không, nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, phù hợp điều ước quốc tế. Việc sửa đổi luật lần này hướng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và xây dựng ngành hàng không hiện đại, bền vững.

Chính phủ cũng đã thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Trong đó, tập trung vào việc điều chỉnh quy định phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính, chiến lược phát triển giáo dục. Chính phủ nhấn mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, quản lý các cơ sở giáo dục công lập, tư thục và các lĩnh vực giáo dục đặc thù.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại quan điểm coi thể chế là nguồn lực, động lực để xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trong năm nay và 2 con số những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra. Do đó, các bộ, ngành cần bảo đảm nguồn lực, tiến độ và nâng cao chất lượng trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Cho ý kiến vào một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng yêu cầu dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) phải bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời; đồng thời khuyến khích phát triển, tạo thuận lợi cho nộp và hoàn thuế. Với Luật TMĐT, cần quản lý hiệu quả, thúc đẩy phát triển, số hóa quản lý, ngăn chặn buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đối với Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh quản lý rõ ràng, tránh chồng chéo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và huy động nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp để phát triển hạ tầng. Về các dự án luật liên quan lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng yêu cầu mở rộng quy mô trường lớp, tăng cường phân hiệu, hậu kiểm, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện học tập suốt đời và phân cấp quản lý nhân sự cho địa phương...

Khẩn trương triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 92/CĐ-TTg ngày 20-6-2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương công bố, công khai cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) đối với các TTHC đã được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; hướng dẫn hồ sơ, mẫu thủ tục, quy trình, trình tự, thủ tục giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND của 23 tỉnh, thành phố (mới) sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua chủ trương. Hoàn thành việc xây dựng cẩm nang hướng dẫn UBND cấp xã giải quyết công việc... Yêu cầu các địa phương khẩn trương vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp, gồm: Tiến hành các phiên họp của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ; vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; vận hành trung tâm phục vụ hành chính công. Ngày 21-6, TP Đà Nẵng đã tổ chức vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các phường - xã: Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang. Trung tâm hành chính công của các phường, xã, đặc khu mới tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vận hành thử nghiệm cùng ngày. M.Chiến - B.Vân - N.Giang