Tập trung tối đa cho cấp xã

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình mới.

Kết quả tích cực

Sau sắp xếp, toàn tỉnh Khánh Hòa có diện tích hơn 8.555 km², dân số hơn 2,29 triệu người với 65 đơn vị hành chính cấp xã gồm 48 xã, 16 phường và 1 đặc khu.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong cho biết trong bối cảnh vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận.

Theo ông Trần Phong, bộ máy từng bước được kiện toàn; việc phân cấp, phân quyền được triển khai; hoạt động của cấp xã được tăng cường; cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy. Nhiều địa phương đã chủ động, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Sau quá trình sắp xếp, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn nhờ ứng dụng công nghệ số. Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 56,9%, tỉ lệ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 91,6%.

Phường Ba Ngòi triển khai mô hình “Hành chính lưu động, phục vụ nhân dân”

Một số địa phương xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo trong phục vụ người dân. Tại Ba Ngòi, mô hình "Hành chính lưu động, phục vụ nhân dân" được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Bí thư phường Ba Ngòi, cho biết tổ công tác lưu động hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn chuyển đổi số và thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư. "Đối tượng ưu tiên là đồng bào dân tộc Raglai, người yếu thế, người ít tiếp cận công nghệ thông tin hoặc không thể đến trụ sở trong giờ hành chính" - ông Bảo nói.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" cho cơ sở

Các địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là áp lực công việc tại cấp xã ngày càng tăng nhưng nhân sự còn thiếu và chưa đồng đều về năng lực chuyên môn.

Nhiều địa phương kiến nghị tỉnh sớm ban hành khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, cơ cấu phòng chuyên môn và cơ chế tuyển dụng phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập. Các xã, phường như: Cam Linh, Bảo An, Tu Bông, Nam Ninh Hòa… đề nghị sớm cho phép ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ để hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh khối lượng công việc tăng cao.

Nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa phản ánh tình trạng thiếu cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Kỹ năng số của đội ngũ cán bộ giữa các địa phương còn chênh lệch lớn. Người dân tại nhiều khu vực nông thôn, miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số.

Đại diện xã Bác Ái cho biết việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân ngoài địa phương còn chậm do việc phối hợp xác minh hạn mức sử dụng đất giữa các địa phương chưa kịp thời. "Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường quy định rõ thời gian phản hồi xác minh để tránh kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân" - đại diện địa phương kiến nghị.

Trong lĩnh vực hành chính công, Nha Trang đề xuất đồng bộ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính từ hệ thống các bộ, ngành lên hệ thống điều phối chung để thuận lợi cho công tác theo dõi, thống kê và kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng kiến nghị đẩy nhanh cải cách tiền lương, chế độ phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ cấp xã nhằm tạo động lực làm việc trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng lớn.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là hoàn thiện vị trí việc làm và cơ chế quản lý biên chế theo hướng linh hoạt, phù hợp quy mô dân số, đặc thù địa bàn và khối lượng công việc thực tế của từng địa phương. Thứ 2 là chuyển mạnh từ đào tạo lý thuyết sang đào tạo "cầm tay chỉ việc". Tiếp đến là tăng cường luân chuyển cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở để hỗ trợ chuyên môn, duy trì các tổ công tác hỗ trợ lưu động nhằm tháo gỡ khó khăn cho các xã, phường.

Trong khi đó, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đề nghị tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, nâng cao tính chủ động trong điều hành ngân sách và đầu tư công; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần "có khối lượng là nghiệm thu, có nghiệm thu là thanh toán ngay".