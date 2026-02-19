Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, các Chuyến bay, Chuyến tàu, Chuyến xe Công đoàn…

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng biểu trưng vé máy bay cho lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định đây là những giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chăm lo đời sống người lao động, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Phóng viên: So với các năm trước, năm nay các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động có điểm nổi bật hoặc khác biệt nào, thưa ông?

+ Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Xuất phát từ tình hình thực tế, nhất là những khó khăn của người lao động do tác động của thiên tai và chuỗi cung ứng, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rất chủ động, sớm ban hành kế hoạch, chỉ đạo và triển khai hệ thống các hoạt động chăm lo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm cho đoàn viên, người lao động, với tinh thần xuyên suốt: "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết, đón Tết an toàn và nghĩa tình".

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà cho công nhân lao động tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Các cấp công đoàn tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều chương trình chăm lo mang thương hiệu Công đoàn, được tổ chức rộng khắp, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" tiếp tục được triển khai theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Liên đoàn Lao động các tỉnh thành, công đoàn ngành, tổng công ty tổ chức Chợ Tết Công đoàn trực tiếp trên toàn quốc. Mặt hàng bày bán giảm giá từ 10-50% hoặc tùy nguồn lực của cơ sở có thể phát thêm phiếu mua hàng cho đoàn viên, người lao động với các mức từ 200 đến 500 nghìn đồng.

Riêng đối với Chợ Tết Công đoàn trực tuyến, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ phiếu mua hàng trực tuyến cho 250.000 đoàn viên công đoàn để mua sắm các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên, người lao động trên cả nước. Đây là năm thứ 3 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng triển khai, Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã thu hút hơn 2 triệu lượt truy cập, phục vụ 215.000 lượt mua sắm thành công của đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền gần 110 tỉ đồng, đạt gần gần 90 % chỉ tiêu đề ra.

Chợ Tết Công đoàn với nhiều mặt hàng giá ưu đãi

Từ thực tiễn người lao động, đặc biệt là công nhân làm việc theo ca, kíp tại các nhà máy, thường xuyên thiếu thời gian đi chợ truyền thống, mô hình Chợ Tết trực tuyến đã phát huy hiệu quả rõ nét. Người lao động có thể mua sắm linh hoạt vào bất cứ thời điểm nào, kể cả trong thời gian nghỉ trong giờ làm việc, ban đêm, ngày nghỉ... Hàng hóa phong phú, chất lượng, ưu tiên hàng Việt Nam, giá cả phù hợp, qua đó thực sự trở thành món quà Tết thiết thực, ý nghĩa. Ngoài ra, các doanh nghiệp đã giảm giá và hỗ trợ miễn phí vận chuyển với số tiền lên đến trên 50 tỉ đồng. Quan trọng hơn, chương trình đã tạo điều kiện để người lao động yên tâm bám máy, bám ca, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất - vận hành an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Cùng với đó là các hoạt động "Tết Sum vầy"; Ngày hội gia đình công nhân; Tết cho em; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền mặt; tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết; tổ chức chương trình Tết không xa nhà cho những người lao động ở lại, tết cho con công nhân… Trong bức tranh chung về chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động năm 2026, nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu ở cấp ngành và cơ sở đã để lại dấu ấn đậm nét, thể hiện rõ chiều sâu trách nhiệm và tính nhân văn của tổ chức Công đoàn.

Nổi bật là Chương trình "Tết Thợ mỏ" của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, với tổng nguồn lực chăm lo lên tới khoảng 2.452 tỉ đồng, bảo đảm một cái Tết đủ đầy cho hơn 94.000 thợ mỏ trên toàn Tập đoàn.

Cùng với đó, các chương trình "Tết ấm trên công trường" của Công đoàn Xây dựng Việt Nam hay "Tết nghĩa tình trên những giàn khoan" của Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành không điều kiện của Công đoàn với người lao động ở những nơi điều kiện làm việc khắc nghiệt, xa gia đình, xa đất liền…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao quà Tết cho công nhân lao động Thủ đô

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, khoảng trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức Công đoàn triển khai. Con số này không chỉ phản ánh quy mô lớn của các chương trình, mà quan trọng hơn là sự lan tỏa rộng khắp và tính bao trùm trong chính sách chăm lo của Công đoàn, hướng tới mọi đối tượng đoàn viên, người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, lao động xa quê, nhiều năm chưa có điều kiện sum họp gia đình.

Thưa ông, việc tổ chức các chuyến bay, chuyến tàu Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê đón Tết đã được duy trì nhiều năm qua. Ông có thể cho biết những điểm nổi bật của chương trình chăm lo này trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cũng như ý nghĩa của chương trình đối với người lao động, doanh nghiệp và xã hội?

Hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết là hoạt động được tổ chức Công đoàn triển khai liên tục, bền bỉ trong nhiều năm qua. Riêng năm 2025, số lượng hỗ trợ tăng khoảng 12% so với năm 2024, cho thấy nỗ lực lớn của Công đoàn trong bối cảnh nguồn lực thu hẹp.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - thăm hỏi, tặng quà cho công nhân trước giờ khởi hành về quê đón Tết theo Chương trình "Chuyến xe Công đoàn - Xuân năm 2026" do LĐLĐ TPHCM tổ chức

Tiếp nối tinh thần đó, năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam triển khai chương trình với quy mô và hình thức chăm lo thiết thực hơn. Theo đó, Tổng Liên đoàn phân bổ 500 vé máy bay một chiều, kèm 500 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức "Chuyến tàu Công đoàn" với 2.000 vé tàu hỏa hai chiều, kèm 2.000 suất quà cho các địa phương và Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Đặc biệt, người lao động được hỗ trợ có thể đi cùng một người thân, qua đó mở rộng ý nghĩa nhân văn của chương trình. Ngoài các chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe do cấp Tổng Liên đoàn tổ chức, các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hàng nghìn chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay CNVCLĐ về quê đón Tết.

Chuyến bay Công đoàn đưa hơn 1.050 công nhân về quê đón Tết

Việc tổ chức các chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe mang tên "Chuyến bay Công đoàn" trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và đầy nghĩa tình giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các doanh nghiệp vận tải lớn, tiêu biểu như Vietnam Airlines, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp vận tải khác.

Các chuyến bay riêng mang tên "Chuyến bay Công đoàn" được tổ chức từ ngày 12 đến 16-2-2026, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các địa phương có đông công nhân lao động xa quê như Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi để người lao động sớm đoàn tụ gia đình trong dịp Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức "Chuyến tàu Công đoàn" với 2.000 vé tàu hỏa hai chiều, kèm 2.000 suất quà cho các địa phương và Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức "Chuyến tàu Công đoàn" với 2.000 vé tàu hỏa hai chiều, kèm 2.000 suất quà cho các địa phương và Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Trong bối cảnh nhiều đoàn viên, người lao động còn khó khăn về thu nhập, chi phí sinh hoạt và điều kiện đi lại, chương trình không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, mà còn là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với những người lao động nỗ lực gắn bó, đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội. Bên cạnh ý nghĩa an sinh, việc tổ chức đi lại tập trung còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết, giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ.

Chương trình cũng thể hiện rõ vai trò kết nối, điều phối và huy động nguồn lực xã hội của tổ chức Công đoàn. Thông qua sự phối hợp này, các doanh nghiệp như Vietnam Airlines, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải đã cụ thể hóa các cam kết về trách nhiệm xã hội, không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động thiết thực, hướng trực tiếp tới người lao động.

Đây là minh chứng sinh động cho hình ảnh doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước vừa chú trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, vừa tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, vì người lao động; qua đó góp phần xây dựng niềm tin xã hội, sự gắn kết bền chặt với khách hàng và người lao động, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội trong toàn xã hội.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn gửi gắm thông điệp gì tới đoàn viên, người lao động cả nước?

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn gửi tới đoàn viên, người lao động cả nước một thông điệp xuyên suốt và nhất quán: Công đoàn luôn đồng hành, sát cánh cùng đoàn viên, người lao động; lấy niềm vui, hạnh phúc của người lao động là động lực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Chúng tôi thấu hiểu ước mơ của phần lớn người lao động xa quê, Tết không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là dịp được trở về sum họp gia đình sau một năm lao động vất vả. Từ đó, các chương trình chăm lo của Công đoàn, trong đó có Chuyến bay, Chuyến tàu, Chuyến xe Công đoàn được triển khai nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại, giúp người lao động có điều kiện đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động tại An Giang

Thông qua các hoạt động này, Công đoàn tri ân sự gắn bó, tin tưởng của đoàn viên với tổ chức, tôn vinh những đóng góp bền bỉ của đoàn viên, người lao động cho doanh nghiệp và cho sự phát triển của đất nước; đồng thời gửi gắm niềm tin rằng, sau những ngày Tết sum vầy, người lao động được tiếp thêm động lực, sẵn sàng trở lại làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, nỗ lực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Đàng và Nhà nước đã quyết định.

Ở góc độ rộng hơn, các hoạt động chăm lo Tết còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, là kết quả của sự chung tay giữa Công đoàn, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Trên hết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam muốn khẳng định: ở đâu có người lao động, ở đó có Công đoàn; Công đoàn luôn là mái nhà chung, là điểm tựa để người lao động yên tâm lao động, tin tưởng và gắn bó lâu dài.